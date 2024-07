Avis aux médias - Résultats du PISA 2022 (Volume IV) : Culture financière : Où en sont les élèves ?

20/06/2024 -

L'OCDE publiera un rapport sur les résultats du PISA 2022 (Vol. IV) :

« Culture financière : Où en sont les élèves ? » le 27 juin

L'OCDE publiera son rapport Résultats du PISA 2022 (Volume IV) : Culture financière : Où en sont les élèves ? le 27 juin 2024. Ce rapport s’intéresse à la compréhension des élèves de 15 ans sur les questions financières dans 20 pays et économies (14 économies de l’OCDE et 6 pays partenaires). Il explore les liens entre leur culture financière et leurs compétences en mathématiques et en compréhension de l’écrit, ainsi que les différences entre milieux socio-économiques. Il offre également un aperçu de leurs expériences avec les produits et services financiers, de leur comportements et attitudes en matière d’argent, ainsi que de leur exposition à la culture financière à la maison et à l’école.



Le Secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, présentera les conclusions du rapport en compagnie du Directeur de l'OCDE pour l'éducation et les compétences, Andreas Schleicher, et du Directeur de l'OCDE pour les affaires financières et les entreprises, Carmine Di Noia, lors d'une conférence de presse à 11h00 CEST le 27 juin au Centre de conférences de l'OCDE.



Les journalistes qui souhaitent participer en personne à l’événement de lancement doivent s’inscrire ici. Pour participer en ligne via Zoom interactif, les journalistes doivent s'inscrire ici.



Les journalistes peuvent demander une copie du rapport sous embargo avant sa publication en envoyant un courrier électronique à embargo@oecd.org. Ceux qui demandent une copie sous embargo doivent respecter les procédures d’embargo de l’OCDE.



Pour plus d’informations ou pour des demandes d’interview, veuillez contacter Reemt Seibel au Bureau des médias de l’OCDE (+33 1 45 24 97 00).

