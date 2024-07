Prix à la consommation de l'OCDE - Mise à jour : 5 juin 2024

L’inflation globale de la zone OCDE globalement stable à 5.7 % en avril 2024

5 juin 2024 - L’inflation en glissement annuel dans la zone OCDE, mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC), a été globalement stable, à 5.7 %, en avril 2024, après 5.8 % en mars et 5.7 % en janvier et février (graphiques 1 et 2). L’inflation globale a baissé dans 24 des 38 pays de l’OCDE. Les plus fortes baisses, de 0.5 point de pourcentage (p.p.) ou plus, ont été enregistrées en Estonie, au Royaume-Uni, en Islande, au Luxembourg, en Autriche et en Slovénie. Des hausses ont été enregistrées dans le tiers restant des pays de l’OCDE. L’inflation globale a été inférieure à 2.0 % dans sept pays de l’OCDE, soit le même nombre qu’en mars.

L’inflation sous-jacente (inflation hors alimentation et énergie) dans la zone OCDE a diminué, pour atteindre 6.2 %, après 6.4 % en mars, avec des baisses enregistrées dans les trois-quarts des pays de l’OCDE. L’inflation dans les services a également ralenti dans la majorité des pays. L’inflation de l’énergie dans la zone OCDE a continué à augmenter, pour atteindre 1.2 % en avril, après 0.6 % en mars. L’inflation de l’alimentation dans la zone OCDE est restée globalement stable, à 4.8 % en avril, après 4.9 % en mars.

L’inflation en glissement annuel dans le G7 a légèrement diminué, pour atteindre 2.9 % en avril, retrouvant son niveau de janvier et février 2024. Les baisses les plus importantes de l’inflation globale ont été enregistrées au Royaume-Uni, où le plafond réglementaire des factures d’énergie des ménages a été réduit en avril, et en Italie. Dans ces deux pays, les prix de l’énergie ont continué à baisser de plus de 10 % en glissement annuel. L’inflation globale a diminué de manière plus modérée au Canada et au Japon et est restée stable en Allemagne, aux États-Unis et en France. L’inflation sous-jacente dans le G7 a baissé pour atteindre 3.3 % en avril, après 3.5 % en mars, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis octobre 2021. L’inflation de l’alimentation dans le G7 est restée globalement stable tandis que l’inflation de l’énergie a légèrement augmenté. L’inflation sous-jacente a été la principale contributrice à l'inflation globale dans tous les pays du G7 (graphique 3).

Dans la zone euro, l’inflation en glissement annuel, mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), est restée stable à 2.4 % en avril. Les hausses de l’inflation de l’alimentation et de l’énergie ont été compensées par une baisse de l’inflation sous-jacente, qui a diminué pour le neuvième mois consécutif. En mai 2024, l’estimation rapide d’Eurostat indique une hausse de l’inflation en glissement annuel dans la zone euro, qui aurait atteint 2.6 %, avec une hausse de l’inflation sous-jacente, et une inflation de l’énergie qui serait devenue positive pour la première fois depuis avril 2023.

Dans le G20, l’inflation en glissement annuel a été stable à 6.9 % en avril. L’inflation globale a augmenté en Chine et en Argentine, tandis qu’elle a diminué au Brésil et en Afrique du Sud. L’inflation globale est restée globalement stable en Arabie saoudite et en Indonésie (tableau 2).

Données sous-jacentes :

