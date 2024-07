Les ministres se félicitent de l’adoption d’une feuille de route pour les discussions en vue de l’adhésion de l’Argentine

02/05/2024 - Les ministres se sont félicités de l’adoption d’une feuille de route pour l’adhésion de l’Argentine pendant la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres de 2024.



La séance d’ouverture de la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres a comporté une cérémonie durant laquelle le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann, a officiellement remis à la ministre des Affaires étrangères de l’Argentine, Mme Diana Mondino, la feuille de route pour l’adhésion de l’Argentine à l’OCDE.



Depuis 1982, l’Argentine participe aux travaux de fond de nombreux comités techniques de l’OCDE, et elle adhère désormais à 58 instruments juridiques de l’OCDE portant sur des domaines allant de l’agriculture à l’éducation en passant par la gouvernance publique. En tant que pays membre du G20, l’Argentine a pris part à l’élaboration de normes pour une meilleure gouvernance mondiale, notamment en soutenant le programme de réforme de la fiscalité internationale de l’Organisation, y compris le Projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) et les Principes de gouvernance d’entreprise de l’OCDE et du G20. En 2017, elle a encore renforcé sa coopération avec l’OCDE en adoptant un Plan d’action adapté pour mobiliser le soutien de l’Organisation à des réformes prioritaires essentielles.



« L’Argentine apporte une contribution précieuse aux travaux de l’OCDE depuis plus de quarante ans. En 2018, nous avons apporté notre soutien à l’ambitieux programme de la présidence argentine du G20 sur l’avenir du travail, les financements privés à l’appui des infrastructures et les systèmes alimentaires durables. Depuis 2018, l’Argentine héberge en outre à Buenos Aires l’Académie internationale de l’OCDE de formation aux enquêtes en délinquance fiscale et financière en Amérique latine, qui apporte une contribution importante et efficace à la mobilisation des ressources intérieures dans la région. Nous avons œuvré à ce jour à l’adhésion de l’Argentine à 58 de ses instruments juridiques et dispensé à ce pays des conseils sur un large éventail de priorités de l’action publique, tels que la modernisation du système statistique national et les politiques macro-économiques », a rappelé M. Mathias Cormann, Secrétaire général de l’OCDE. « Nous saluons la décision de l’Argentine de faire avancer les discussions en vue de son adhésion à l’OCDE. Celle-ci est un processus de transformation positif qui permettra d’arrimer les réformes conduites en Argentine aux normes et pratiques exemplaires de l’OCDE, afin de contribuer à l’instauration d’un développement et d’une croissance économiques de meilleure qualité et à une amélioration du niveau de vie de la population argentine. »



Le Conseil de l’OCDE a décidé le 25 janvier 2022 de franchir la première étape de l’ouverture de négociations d’adhésion avec l’Argentine ainsi qu’avec cinq autres pays. Cette décision d’entamer des discussions a fait suite à des réflexions approfondies menées par les Membres de l’OCDE, notamment en référence au Cadre pour l’examen de Membres potentiels qui repose sur des données concrètes.



Les feuilles de route pour l’adhésion définissent les modalités, les conditions et le processus de l’adhésion et tiennent compte des domaines prioritaires recensés par les Membres de l’OCDE pour l’adhésion à l’Organisation. Le processus d’adhésion qui en résulte comportera une évaluation rigoureuse et approfondie par 26 comités techniques de l'alignement de l’Argentine sur les normes, les politiques et les pratiques de l’OCDE.



Les examens techniques porteront sur presque tous les domaines de l’action publique, tels que l'ouverture des échanges et de l'investissement, la gouvernance publique, les initiatives à l'appui de l'intégrité et de la lutte contre la corruption ainsi que la protection efficace de l’environnement et l’action climatique.



À l’issue de ces examens techniques, les comités pourront recommander d’apporter des modifications à la législation, aux politiques et aux pratiques de l’Argentine en vue de les aligner sur les normes et pratiques exemplaires de l’OCDE, de façon à en faire un outil puissant à l’appui de réformes judicieuses s’inscrivant dans la durée.



Les processus d'adhésion ne sont soumis à aucun délai d'achèvement. Leur issue et leur calendrier dépendent du rythme auquel chaque pays candidat s'adapte et s’ajuste pour mieux se conformer aux normes et aux meilleures pratiques de l’Organisation. Lorsque les comités techniques auront mené à terme leurs examens, une décision finale devra être prise à l’unanimité par l’ensemble des pays membres du Conseil de l’OCDE pour qu’une invitation à devenir Membre de l’OCDE soit adressée à l’Argentine.



