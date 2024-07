La croissance de l’économie numérique dépasse celle de l’économie dans son ensemble dans les pays de l’OCDE

14/05/2024 - Le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) a progressé en moyenne de 6.3 % entre 2013 et 2023, soit près de trois fois plus rapidement que l’ensemble de l’économie, dans les 27 pays de l’OCDE couverts par l’analyse.





Le premier volume des Perspectives de l’économie numérique de l’OCDE 2024 publié ce jour montre par ailleurs que la croissance du secteur des TIC est restée vigoureuse en 2023, avec un taux moyen de 7.6 %. Dans de nombreux pays de l’OCDE, 2023 a été une année record, cinq pays membres (le Royaume‑Uni, la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas) passant la barre des 10 %.





Si tous les pays de l’OCDE affichent en moyenne une croissance du secteur des TIC positive sur 10 ans, un écart de 10 points subsiste entre les pays en tête et ceux en queue de peloton.









Pour ce qui est de l’intelligence artificielle, les Perspectives révèlent que les investissements – et les risques – sont en augmentation, mais que l’adoption reste très concentrée. Par exemple, l’investissement dans l’intelligence artificielle générative est passé de 1.3 milliard USD en 2022 à 17.8 milliards USD en 2023, tandis que le nombre d’incidents et de dangers connexes mentionnés dans les médias de bonne réputation, à l’échelle mondiale, depuis fin 2022, a été multiplié par 53. L’adoption de l’IA se concentre dans le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC), où en moyenne 28 % des entreprises de la zone OCDE l’ont utilisée en 2023, un taux inégalé dans les autres secteurs. Or pour que les avantages de l’IA soient partagés plus largement, les taux de diffusion doivent progresser dans les autres secteurs.





« Le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) est un moteur essentiel de la croissance mondiale. Pour autant, on observe de fortes disparités entre les pays, avec un écart de taux de croissance moyen du secteur de plus de 10 points entre les économies en tête et celles en queue de peloton, entre 2013 et 2023. Ce premier volume de l’édition 2024 des Perspectives de l’économie numérique de l’OCDE apporte de nouveaux éclairages et des données inédites destinés à aider les décideurs à concevoir des politiques efficaces afin d’exploiter l’extraordinaire potentiel des technologies numériques, tout en gérant les risques et les perturbations qu’elles font naître », a déclaré Mathias Cormann, Secrétaire général de l’OCDE. « Si des technologies telles que l’infonuagique et l’internet des objets se généralisent, l’adoption des technologies dépendantes des données, à l’instar de l’IA, reste faible. Or pour que les bienfaits de l’IA soient partagés plus largement et contribuent en particulier à une croissance durable, résiliente et inclusive, les taux d’adoption doivent progresser dans les autres secteurs. »





L’édition 2024 des Perspectives aborde également un certain nombre de questions liées aux politiques du numérique, dont la protection de la vie privée dans le cadre des technologies immersives comme la réalité virtuelle, l’avenir de la connectivité sans fil et la multiplication, dans l’environnement en ligne, des comportements négatifs qui nuisent à la santé mentale, à l’instar du cyberharcèlement. On y découvre par exemple que le pourcentage total de jeunes faisant état de difficultés à fonctionner au quotidien et d’un mal-être à cause de l’utilisation des médias sociaux a augmenté de 49 % depuis 2017, la part des filles ayant progressé deux fois plus rapidement que celle des garçons. Cette analyse complète du paysage numérique constitue un outil précieux pour les décideurs qui souhaitent se tenir au fait des incidences des évolutions technologiques sur l’élaboration des politiques publiques.





Les estimations du secteur des TIC exposées dans les Perspectives se fondent sur un modèle inédit de l’OCDE qui exploite des données massives et des techniques d’apprentissage automatique pour fournir à bref délai des données à jour comparables sur la croissance économique du secteur. Ces nouvelles estimations comblent un manque, puisqu’elles permettent de disposer de données actuelles sur les performances du secteur des TIC, et sont essentielles pour évaluer l’efficacité des politiques mises en œuvre.



Pour en savoir plus et accéder à l’intégralité de la publication, rendez-vous sur la page web dédiée aux Perspectives de l’économie numérique de l’OCDE 2024.



