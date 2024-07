Les politiques transformatives et la gouvernance anticipative jouent un rôle clé pour optimiser les avantages et maîtriser les risques liés aux technologies émergentes

24/04/2024 - Les Ministres de la science et de la technologie l’ont souligné lors de leur réunion au niveau des Ministres à l’OCDE : il est crucial que les pouvoirs publics développent des approches coordonnées afin de tirer profit des opportunités offertes par les technologies nouvelles et émergentes, et de mieux gérer les risques futurs qui leur sont liés.



Les participants à cette édition 2024 de la Ministérielle sur les politiques de la science et de la technologie – à laquelle étaient conviés des représentants à haut niveau de plus de 50 pays – s'accordent sur la nécessité pour les politiques de contribuer au développement de technologies nouvelles et émergentes, telles que les neurotechnologies, la biologie de synthèse et les technologies quantiques, ainsi qu’à l’adaptation à ces technologies.



Dans leur Déclaration finale, les Ministres appellent à élaborer des politiques de la science, de la technologie et de l’innovation (STI) transformatives permettant d’accélérer les transitions vers davantage de durabilité, et à intégrer des valeurs communes au cœur de la coopération internationale et de la gouvernance des technologies, tout en renforçant l’inclusivité de la STI.



« Cela fait des décennies que l’OCDE participe à l’élaboration des stratégies du numérique, grâce à des recommandations fondées sur des données probantes et à une vaste coopération multilatérale et multipartite », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann. « Aujourd’hui, les Ministres de la science et de la technologie ont réaffirmé le rôle clé de l'OCDE pour soutenir les pouvoirs publics dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques transformatives, par le biais d'analyses fondées sur des données factuelles. L’Organisation s’attelle également à renforcer les valeurs communes au sein de la gouvernance internationale et à promouvoir la diversité et l’accessibilité des parcours professionnels dans la recherche et l’innovation. »



Les Ministres et les représentants à haut niveau des pays de l’OCDE, de l’Union européenne et des économies partenaires ont salué la création d’un Cadre de l’OCDE relatif à la gouvernance anticipative des technologies émergentes, mis en place afin d’encourager l’innovation responsable et de fournir des outils à même d’aider les pouvoirs publics à recenser et à gérer les conséquences éthiques, sociales et juridiques des évolutions technologiques avant l’ancrage de ces technologies dans la société. Ce cadre propose également aux responsables de l’action publique et aux acteurs de l’innovation des solutions applicables pour promouvoir les valeurs fondamentales et veiller à leur respect dans le domaine du développement des technologies, parmi lesquelles des évaluations de technologie en amont, des débats et une mobilisation proactive des parties prenantes, une démarche de réglementation agile et la coopération scientifique internationale.



Ils ont également salué le nouveau Programme d’action transformatif dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, qui a vocation à favoriser des activités de recherche-développement et d’innovation responsables et équitables. Ce programme énonce des orientations pratiques pour les pouvoirs publics, afin de les soutenir dans l’élaboration et la mise en œuvre des réformes de la science, de la technologie et de l’innovation. Il définit également des clés pour l’action publique, y compris l’accélération de la productivité de la recherche grâce à l’IA et l’automatisation dans le domaine des sciences, la consolidation d’une expertise numérique et de compétences spécialisées, l’alignement des priorités nationales en matière de STI, et la coordination des fonds pour les activités de recherche et d’innovation visant à répondre aux défis mondiaux.



Ce cadre et ce programme, tous les deux fondés sur de précédents travaux et instruments juridiques de l’OCDE, visent à fournir aux pouvoirs publics et aux autres acteurs de l’innovation des moyens d’anticiper les défis de gouvernance, afin de prendre les devants, et de développer des capacités à plus long terme qui permettent d’orienter l’innovation de manière plus efficace.



Les Ministres exhortent en outre l’OCDE à élaborer des outils de suivi de l’enseignement et de la formation afin de promouvoir le développement des talents, l’inclusivité, la mobilité et les carrières dans les domaines de la recherche et de l’innovation, notamment par le biais d’un nouvel observatoire des carrières de la recherche et de l’innovation. Enfin, ils appellent à enrichir la base factuelle à l’appui des stratégies et des politiques STI, grâce à l’amélioration des statistiques, au renseignement stratégique et à la prospective stratégique, qui aideront à la mise en œuvre et à l’évaluation à la fois du programme en faveur de politiques STI transformatives et du cadre relatif à la gouvernance anticipative.



