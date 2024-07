Le réseau Blue Dot, hébergé à l’OCDE, crée un cadre mondial de certification de projets d’infrastructures de qualité

09/04/2024 - Premier cadre mondial de certification de projets d’infrastructures de qualité, le réseau Blue Dot (BDN) commencera à certifier des projets et sera hébergé à l’OCDE. Ce dernier supervisera désormais le déploiement à l’échelle mondiale d’un cadre de certification visant à stimuler l’investissement dans des projets qui maximisent les répercussions positives des infrastructures sur l’économie, la société, l’environnement et le développement. Les certifications seront délivrées par des organismes tiers indépendants chargés d’assurer, au moyen de données probantes, la crédibilité des engagements en matière de durabilité.



Bien qu’il soit hébergé à l’OCDE, le BDN sera une entité indépendante supervisée par les administrations des membres de l’initiative : Australie, Espagne, États-Unis, Japon, Royaume-Uni, Suisse et Türkiye. Outre ses membres dirigeants, le BDN est appuyé par les autorités du Canada et de Tchéquie.



« L’investissement dans les infrastructures est un vecteur de croissance essentiel, car il permet de favoriser les débouchés commerciaux, d’ouvrir de nouveaux marchés et d’accroître la productivité. Pour exploiter pleinement ces avantages potentiels considérables, nous devons intensifier les investissements sur le plan tant de la qualité que de la quantité », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann. « Cette journée marque une étape importante pour le réseau Blue Dot. Le réseau va travailler en collaboration avec des organismes tiers indépendants, l’objectif étant d’ouvrir la certification du réseau Blue Dot à des projets de qualité dans le monde entier et d’en faire un outil puissant pour mobiliser des financements destinés à des infrastructures cruciales. »



La certification du BDN envoie un signal clair aux investisseurs et aux autres acteurs sur la solidité, la résilience et l’impact positif de ces projets d’infrastructure. Ce label de qualité se fonde sur dix éléments qui font écho à des normes internationales existantes :





Favoriser une croissance et un développement économiques durables et inclusifs.



Favoriser un investissement tiré par le marché et piloté par le secteur privé, qui soit soutenu par une utilisation judicieuse des fonds publics.



Promouvoir une gestion saine des finances publiques, la transparence de la dette, et la viabilité de la dette au niveau des projets et des pays.



Mettre sur pied des projets résilients face au changement climatique, aux catastrophes et aux autres risques, et alignés sur la trajectoire vers l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 qu’il faut atteindre pour que la limitation du réchauffement climatique à 1.5 °C reste possible.



Garantir une utilisation efficiente des ressources pour tous les coûts du cycle de vie d’un actif.



Renforcer les capacités locales, en mettant l’accent sur le transfert local de compétences et les marchés financiers locaux.



Favoriser les mécanismes de protection contre la corruption tout en encourageant la transparence dans les processus de passation de marchés et de consultation.



Faire respecter les meilleures pratiques internationales en matière de protection environnementale et sociale, notamment pour les droits humains et des travailleurs.



Favoriser la possibilité d’utiliser les services d’infrastructure de façon non discriminatoire.



Faire progresser l’inclusion des femmes, des personnes handicapées et des groupes sous-représentés et marginalisés.



Le Groupe consultatif informel des dirigeants, qui se compose de dirigeants et de responsables issus du secteur des infrastructures, y compris des institutions de financement, mais aussi d’organismes de promotion, de la société civile et de syndicats, a soutenu la mise sur pied du BDN pour faire en sorte que cette certification soit crédible et efficace dans la réponse qu’elle apporte à la demande mondiale. Le Groupe a formulé des commentaires détaillés sur le cadre de certification et a proposé des projets pilotes qui ont démontré que la certification pouvait être exploitée pour promouvoir le développement durable et responsable des infrastructures.



Pour plus d’informations sur le réseau Blue Dot et son cadre de certification, veuillez consulter le site web du BDN ou prendre contact avec Edwin Lau, chef du réseau Blue Dot (ai) et Juan Garin, conseiller en matière de finance et d’infrastructures durables.







Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques conçues pour préserver les libertés individuelles et améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.