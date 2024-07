L’OCDE nomme Mary Beth Goodman nouvelle Secrétaire générale adjointe, et la nomination d’Ulrik Knudsen est prolongée de deux ans

25/03/2024 - Mary Beth Goodman a été nommée nouvelle Secrétaire générale adjointe de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Elle prendra ses fonctions le 4 avril 2024.



Mary Beth est dotée d’un large éventail de compétences, possède une expérience des postes de direction et fait partie de réseaux mondiaux dans des domaines de travail clés de l’OCDE, tels que le développement économique, les échanges, la lutte contre la corruption et la gouvernance démocratique dans le monde entier.



En tant que Secrétaire générale adjointe, Mary Beth aura la responsabilité des portefeuilles de l’environnement, de la gouvernance publique et du développement. Elle sera notamment en charge des thématiques de développement durable, du financement de la lutte contre le changement climatique et de la lutte contre la corruption.



Elle a été Coordinatrice des États-Unis pour la réponse mondiale au COVID et la sécurité sanitaire de 2021 à 2023, après avoir occupé les postes d’Assistante spéciale du Président Barack Obama et de Directrice principale chargée du développement et de la démocratie au sein du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. À ces titres, elle était responsable de la stratégie relative à la gouvernance et l’aide économiques pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, des négociations sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030, de la création du Partenariat pour un gouvernement ouvert, ainsi que de la participation à des forums internationaux tels que le Groupe des Sept (G7) et le Groupe des Vingt (G20).



Mary Beth a également joué un rôle de premier plan au sein de la société civile, en cofondant une organisation qui a pour mission d’enquêter sur les liens entre corruption, cleptocratie et atteintes aux droits humains en Afrique. Précédemment, elle avait accompli une brillante carrière au sein du Service extérieur des États-Unis, où elle avait occupé des postes diplomatiques au Pakistan, au Mali et à Washington, D.C. Il lui incombait notamment de traiter un large éventail de questions économiques et de développement de portée internationale, dont la lutte contre la corruption et les droits humains.



Avant sa carrière diplomatique, Mary Beth a pratiqué le droit commercial international, participant aux négociations d’accords de libre-échange et prodiguant des conseils en matière de conformité avec les règles commerciales.



Ressortissante des États-Unis, Mary Beth est titulaire d’un master en droit international et comparatif du Law Center de l’université de Georgetown, d’un diplôme de la faculté de droit de Chicago-Kent, et d’une licence de l’université James Madison. Elle est membre du Conseil des relations extérieures (Council on Foreign Relations) et du Projet Truman pour la sécurité nationale (Truman National Security Project). Mary Beth est médiatrice certifiée en résolution de conflits et est inscrite au barreau de l’État de l’Illinois.



La nomination d’Ulrik Knudsen, ressortissant danois qui a pris ses fonctions de Secrétaire général adjoint de l’OCDE en janvier 2019, a été prolongée de deux ans. Son portefeuille actuel englobe la transformation numérique et technologique, les sciences et l’innovation, les relations mondiales, les échanges et l’agriculture. Précédemment, il était chargé des questions d’emploi, de travail et d’affaires sociales, de santé, d’entrepreneuriat, d’éducation, de compétences, de bien-être, d’inégalité des chances et de durabilité.



En tant que Champion de l’égalité des genres et de la diversité de l’OCDE depuis 2021, Ulrik joue un rôle moteur exceptionnel dans l’avancement des travaux de l’Organisation sur l’égalité des genres et la diversité. Depuis janvier, Ulrik assume également la responsabilité de la coordination stratégique des activités de l’OCDE avec l’ensemble des institutions des Nations Unies, avec le soutien de la Direction des relations mondiales et de la coopération, du Bureau de New York et du Centre de Washington et en étroite collaboration avec toutes les directions de l’OCDE.



C’est un économiste et un diplomate doté de plus de 25 ans d’expérience de la coopération internationale. Il a précédemment exercé les fonctions de Secrétaire d’État permanent/Directeur général au ministère danois des Affaires étrangères (de 2013 à 2018), de Conseiller diplomatique en chef et pour l’Union européenne (Sherpa auprès de l’UE) du Premier ministre danois (de 2010 à 2013), et de Directeur de groupe pour la politique internationale chez Vodafone (en 2013). Avant cela, il avait occupé des postes diplomatiques à Moscou, à Washington, à Londres et à Paris.



« Mary Beth et Ulrik apportent à l’équipe de direction de l’OCDE la richesse de leur expérience et de leurs connaissances. Je me réjouis grandement par avance de bénéficier de leurs contributions et de travailler en étroite collaboration avec eux, afin que l’OCDE continue à réaliser pleinement son potentiel. Nous sommes et restons déterminés à aider les décideurs publics à élaborer de meilleures politiques, et à trouver des solutions multilatérales efficaces aux problèmes communs auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés à l’échelle mondiale », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann.



Mary Beth et Ulrik font partie de l’équipe de direction constituée par les Secrétaires généraux adjoints, où figurent également Yoshiki Takeuchi et Fabrizia Lapecorella.



