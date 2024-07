Selon l’OCDE, il faut redoubler d’efforts pour lutter contre la désinformation et renforcer la transparence des plateformes en ligne

04/03/2024 - À l’heure où environ la moitié de la population mondiale s’apprête à voter, un nouveau rapport de l’OCDE propose le premier point de situation sur les moyens mis en œuvre par les pays de l’OCDE pour renforcer leur gouvernance de façon à instaurer un environnement propice à une information fiable tout en accordant la priorité à la liberté d’expression et aux droits fondamentaux, et présente un cadre d’action pour aider les pays à relever le défi mondial de la désinformation.



Les faits sans le faux : Lutter contre la désinformation, renforcer l’intégrité de l’information souligne la nécessité pour les démocraties de s’engager pour la pluralité et la qualité d’espaces informationnels soutenant la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que de prendre des mesures pour renforcer la responsabilité et la transparence des plateformes en ligne.



Ce rapport évoque certains risques spécifiques, notamment la propagation de la désinformation en période électorale, les campagnes étrangères de manipulation de l’information et d’ingérence ainsi que les répercussions de l’intelligence artificielle générative. Le rapport, qui a été rédigé en partie sur la base d’une enquête menée auprès de 24 pays membres de l’OCDE, comporte des études de cas et fournit des recommandations sur les moyens que peuvent utiliser les pouvoirs publics pour jouer un rôle positif, mais non intrusif, dans ce domaine. Il révèle que les stratégies nationales de lutte contre la désinformation restent l’exception plutôt que la règle.



« La lutte contre la désinformation ne doit jamais prendre la forme d’un contrôle de l’information. Nous devons adopter une démarche stratégique pertinente et équilibrée pour assurer aux citoyens les avantages d’un environnement informationnel ouvert et solide, qui leur donne la possibilité de débattre librement et de bâtir des consensus. Les débats libres, ouverts et exigeants sont fondamentaux face aux défis complexes que l’action publique doit relever à notre époque », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann. « Aucune démocratie ne peut, à elle seule, résoudre le problème de la montée en puissance de la désinformation. En revanche, chaque démocratie peut soutenir l’indépendance et la diversité du journalisme, promouvoir la responsabilité et la transparence des plateformes en ligne et améliorer l’éducation des citoyens aux médias de manière à favoriser l’adoption d’un esprit critique vis-à-vis des contenus, et ce afin de relever le défi de la désinformation et de ses effets néfastes pour la confiance ».



Ce rapport, qui constitue un volet phare de l’Initiative de l’OCDE pour renforcer la démocratie, propose un cadre d’action qui vise à renforcer l’intégrité de l’information et qui encourage une action à l’échelle de l’ensemble de la société, selon trois axes :





Renforcer la transparence, la responsabilité et la pluralité des sources d’information, notamment grâce à un secteur des médias diversifié et indépendant et à un meilleur fonctionnement des plateformes en ligne.





Renforcer l’éducation aux médias et l’esprit critique des citoyens, pour leur permettre de repérer et de combattre la désinformation et d’en limiter la propagation.





Promouvoir la mise en place d’une coordination stratégique, de formations et d’infrastructures technologiques au sein des gouvernements ainsi qu’un apprentissage entre pairs et une coopération entre pays afin de lutter contre la désinformation.



Pour en savoir plus sur les travaux de l’OCDE en matière de lutte contre la mésinformation et la désinformation, rendez-vous sur le Centre de ressources en ligne de l’OCDE sur la désinformation et la mésinformation (DIS/MIS). Ce lien, de même que le lien fourni ci-dessus vers le rapport Les faits sans le faux, peut être utilisé dans les articles des médias.



