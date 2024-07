L’OCDE et le Fonds monétaire arabe renforcent leur coopération pour soutenir le développement économique et financier régional

12/02/2024 - L’OCDE et le Fonds monétaire arabe (FMA) ont pris des mesures pour renforcer leur partenariat aujourd’hui, en marge du Sommet mondial des gouvernements de Dubaï, aux Émirats arabes unis, en prorogeant le protocole d’accord qu’ils avaient signé en 2017. Aux termes de celui-ci, les deux organisations conçoivent et mettent en œuvre des programmes conjoints visant à renforcer la stabilité monétaire et le développement économique de la région arabe.



« La collaboration entre l’OCDE et le FMA se fonde sur la longue expérience acquise par chacune des deux organisations dans la région, notamment sur l’Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité à l’appui du développement, qui étaye les réformes du secteur public, ainsi que les réformes destinées à favoriser l’investissement, le développement du secteur privé et l’entrepreneuriat », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann. « Notre coopération renouvelée avec le FMA contribuera à la prise en compte des besoins et des priorités de développement de la région, par le biais d’un dialogue sur les politiques à suivre, de la mise en commun de bonnes pratiques et d’un renforcement des capacités. »



« Au cours des cinq dernières années, le FMA et l’OCDE ont créé plusieurs forums régionaux pour promouvoir l’aide à la formulation des politiques et l’échange d’informations, ainsi que des programmes régionaux de renforcement des capacités », a déclaré le Directeur général et Président du Conseil d’administration du Fonds monétaire arabe, Fahad Alturki. « Le renouvellement du protocole d’accord témoigne de l’importance et de la pertinence de la poursuite de la coopération entre le FMA et l’OCDE, et il est opportun de continuer à mettre à profit la longue expérience et les compétences interdisciplinaires acquises par nos deux organisations dans la mise en œuvre de programmes-pays et de programmes régionaux reposant sur l’assistance technique et le renforcement des capacités. »



L’OCDE et le FMA continueront de travailler de concert sur les questions suivantes :



• la politique économique et les réformes structurelles,



• les politiques d’investissement,



• les petites et moyennes entreprises (PME) et l’entrepreneuriat, notamment l’accès des femmes chefs d’entreprise et des jeunes pousses (start-ups) aux financements,



• les politiques budgétaires, y compris en matière de gestion de la dette, et la fiscalité,



• la gouvernance d’entreprise,



• la culture et l’inclusion financières, en particulier des jeunes et des femmes,



• la transformation numérique,



• les compétences et l’emploi,



• la gouvernance et la politique de la réglementation, y compris l’évaluation des politiques,



• le développement durable et la transition écologique,



• le développement du secteur financier,



• les statistiques et la gestion des données,



• l’intégrité des entreprises et la lutte contre la corruption, et



• la coopération pour le développement.







Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques conçues pour préserver les libertés individuelles et améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.