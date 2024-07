L’OCDE et l’Arabie saoudite signent un protocole d’accord portant sur le renforcement de leur coopération et le soutien aux réformes

17/01/2024 - L’OCDE et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite ont signé aujourd'hui un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines de l'action publique, à soutenir la Vision 2030 de l’Arabie saoudite, et à étudier les possibilités d'alignement des politiques et pratiques du Royaume sur les normes pertinentes de l’OCDE.





Ce protocole d’accord guidera la coopération future et ouvrira la voie à une collaboration dans divers domaines de fond, afin de soutenir l’élaboration et la coordination de l'action publique. Il a été signé à l’occasion du Forum économique mondial 2024 à Davos par le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, et le Ministre de l’Économie et de la Planification du Royaume d’Arabie saoudite, Faisal Alibrahim.





L’OCDE et l’Arabie saoudite collaborent depuis de nombreuses années dans différents domaines d'action dans le contexte du G20, depuis 2005 au titre de l’Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité à l’appui du développement, et dans le cadre de la mise en œuvre de plusieurs projets et initiatives dans des domaines tels que la fiscalité, la lutte contre la corruption, la gouvernance publique, l’éducation et la coopération pour le développement.





« L’OCDE se félicite de cet accord portant sur le renforcement de la coopération avec l’Arabie saoudite, qui s’inscrit dans le prolongement de notre collaboration actuelle autour de thématiques allant de la fiscalité à l’éducation, l’énergie, la coopération pour le développement et la gouvernance publique, ainsi que des travaux de l’OCDE et du G20 sur la fiscalité et la gouvernance d’entreprise », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, lors de la cérémonie de signature. « Dans sa Vision 2030, l’Arabie saoudite reconnaît qu'une croissance sur le long terme dépendra d'un cadre d'action à l'appui de la diversification de l’économie. Le protocole d'accord a pour objectif de soutenir ce programme d'action, et encadre la coopération dans 19 domaines, dont la sécurité énergétique et la transition bas carbone, qui constituera une transformation majeure aux retombées mondiales ».





L’Arabie saoudite participe déjà aux travaux de neuf comités de l’OCDE, et adhère à sept de ses instruments juridiques. Elle souhaite renforcer sa coopération avec l’Organisation en approfondissant la collaboration technique dans divers domaines de l’action publique, tels que la gouvernance publique et la politique de la réglementation, les compétences et l’éducation, la gouvernance et la finance d’entreprise, la politique d'investissement, la lutte contre la corruption et la facilitation des échanges. Le Royaume a mis en place un Comité interministériel qui regroupe le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances et le ministère de l’Économie et de la Planification, afin de garantir l’adoption d'une approche cohérente pour la coopération avec l’OCDE.







L’Arabie saoudite et l’OCDE coopèrent depuis de nombreuses années, notamment dans le cadre du G20, sur des questions allant de la réforme de la fiscalité internationale via le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS, aux principes de gouvernance d’entreprise, à la protection financière des consommateurs et à l'inclusion financière. À l’échelon régional, l’Arabie saoudite est membre de l’Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité à l’appui du développement depuis son lancement en 2005. Elle participe activement au programme de travail en cours (2021-2025), notamment dans les domaines de la transformation numérique et la promotion de l’intégration des échanges et de l'investissement, ainsi que de la promotion de l'inclusion et la compétitivité dans toute la région MENA. L’Arabie saoudite coopère avec l’OCDE au titre de plusieurs projets bilatéraux consacrés à des domaines d'importance majeure tels que la fiscalité, la lutte contre la corruption, la gouvernance publique et l’éducation. Elle bénéficie également du statut de Participant au sein du Comité d'aide au développement (CAD) et de ses organes subsidiaires depuis 2018.





