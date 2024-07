La croissance du financement climatique fourni et mobilisé s’est accélérée en 2021, mais il n’est toujours pas à la hauteur et les pays développés doivent poursuivre leurs efforts pour atteindre l’objectif de 100 milliards USD

16/11/2023 - Le financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés pour l’action climatique dans les pays en développement a atteint 89.6 milliards USD en 2021. C’est ce qui ressort de la sixième évaluation par l’OCDE des progrès réalisés par les pays développés vis-à-vis de l’objectif, établi dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de fournir et mobiliser 100 milliards USD pour l’action climatique dans les pays en développement





L’évolution est positive, puisque ce financement a augmenté de près de 8 % par rapport à 2020, contre 2.1 % par an en moyenne de 2018 à 2020. Cependant, il demeure inférieur d’un peu plus de 10 milliards USD à l’objectif de 100 milliards USD qui devait être atteint dès 2020.





Il y a deux ans, à la veille de la COP26 de Glasgow, l’OCDE a publié des scénarios prospectifs du financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés en 2021-2025, qui indiquaient une probable réalisation de l’objectif à partir de 2023. Le total de 89.6 milliards USD en 2021est légèrement plus élevé qu’estimé pour cette année dans le scénario haut. Sur la base de données préliminaires et non encore vérifiées, à disposition de l’OCDE à ce jour, l'objectif est susceptible d’avoir déjà été atteint en 2022.





« La tendance générale à la hausse est positive et montre que les pays continuent d’agir pour accroître les financements climatiques fournis et mobilisés. Une nouvelle hausse est nécessaire pour atteindre l’objectif de 100 milliards USD qui avait été fixé pour 2020, mais les données préliminaires dont dispose l’OCDE indiquent que les pays semblent avoir atteint cet objectif en 2023 », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann. « Bien entendu, les pays en développement ont un besoin urgent de ces investissements considérables, et c’est pourquoi les fournisseurs de financements climatiques doivent redoubler d’efforts pour tenir leurs engagements. »





De 2016 à 2021, la part du financement climatique ciblant les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI) et de la tranche supérieure (PRITS) est restée stable, tandis que celle destinée aux pays à faible revenu (PFR) est passée de 4 % à 10 %. La part ciblant les petits États insulaires en développement (PEID) s’est accrue au fil des ans pour atteindre 4 % en 2021, contre 2 % en 2016, et celle profitant aux pays les moins avancés (PMA) a augmenté progressivement entre 2016 et 2020, passant de 12 % à 25 %, avant de retomber à 20 % en 2021. Ces évolutions sont peut-être le signe que les fournisseurs de financements climatiques internationaux prennent davantage conscience des opportunités et des besoins croissants en matière d’action climatique qui existent dans les régions plus pauvres et plus vulnérables.





Le financement climatique public (bilatéral et multilatéral) a quasiment doublé entre 2013 et 2021 pour s’établir à 73.1 milliards USD, contre 38 milliards USD huit ans auparavant, et représente la majeure partie du total des 89.6 milliards USD de financement climatique en 2021. À l’intérieur de cette catégorie, c’est le financement climatique public multilatéral qui a enregistré la plus forte progression, puisqu’il a plus que doublé par rapport à 2013 et dépassé le financement climatique public bilatéral à partir de 2019. Le volume des crédits à l’exportation liés au climat et bénéficiant d’un soutien public a augmenté de 28 % durant la période 2013-21, mais il reste faible et relativement volatile d’une année sur l’autre. Les financements climatiques privés mobilisés, pour lesquels on dispose de données comparables à partir de 2016 seulement, se sont élevés à 14.4 milliards USD en 2021 et ont ainsi retrouvé leur niveau de 2019 après un fléchissement en 2020. Dans l’ensemble, ces financements stagnent toutefois depuis 2017.





Deux catégories de financement climatique restent obstinément faibles. Il s’agit tout d’abord des fonds privés mobilisés, sur lesquels il n’existe pas de données comparables avant 2016 et qui ont représenté 14.4 milliards USD en 2021, soit 16 % du total. Il s’agit ensuite du financement de l’adaptation qui, après avoir sensiblement augmenté en 2020, a reculé de 4 milliards USD (-14 %) en 2021, de sorte que sa part dans le financement climatique total est passée de 34 % à 27 %. Parallèlement, les financements transversaux, c’est-à-dire qui ciblent à la fois les activités d’adaptation et d’atténuation, ont bondi de 6 milliards USD en 2020 à 11.2 milliards USD en 2021. En 2021, la majeure partie du financement climatique fourni et mobilisé a donc été consacrée à l’atténuation (60 %), devant l’adaptation (27 %) et les activités transversales (13 %).





« Il est urgent que les fournisseurs internationaux intensifient leurs efforts dans deux domaines clés : le financement de l’adaptation et la mobilisation de fonds privés. Le premier est essentiel pour renforcer la résilience, tandis que la mobilisation de financements auprès d’un éventail d’acteurs privés dans les pays développés et en développement est primordiale pour combler le déficit de financement de l’investissement dans l’action climatique, notamment dans les filières des énergies propres, l’agriculture, la foresterie, l’utilisation des sols, l’adaptation et la résilience », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann. « Les deux rapports techniques complémentaires que nous publions présentent des mesures et des recommandations pour permettre aux bailleurs de fonds internationaux de contribuer à l’augmentation nécessaire du financement de l’adaptation, ainsi qu’à exploiter les nombreuses possibilités d’utiliser plus efficacement le financement climatique public pour mobiliser des fonds privés. »





Deux rapports complémentaires, également publiés aujourd’hui, l’OCDE, analysent en détail les défis à relever pour accroître le financement de l’adaptation et les financements privés mobilisés, ainsi que les opportunités qui s’offrent en la matière :