Les flux migratoires internationaux vers les pays de l’OCDE et les résultats des immigrés sur le marché du travail atteignent des niveaux records

23/10/2023 - L’immigration à caractère permanent dans les pays de l’OCDE, avec 6.1 millions d’entrées en 2022, connaît une hausse de 26 % par rapport à 2021 et atteint son plus haut niveau depuis au moins 2005. En 2022, 15 des 38 pays de l’OCDE ont enregistré leur plus haut niveau d’immigration à caractère permanent de ces 15 dernières années. La hausse de l’immigration de travail est l’un des facteurs à l’origine de cette situation, étant donné que les travailleurs étrangers ont contribué à réduire les pénuries de main-d’œuvre et de compétences dans les pays de l’OCDE.



Les demandes d’asile dans l’OCDE ont aussi atteint un niveau record. Plus de deux millions de nouvelles demandes ont été déposées dans les pays de l’OCDE en 2022, soit bien plus que le précédent record de 1.7 million enregistré en 2015, et quasiment le double du niveau de 2021. Cette hausse s’explique en grande partie par l’augmentation du nombre de demandes aux États-Unis et en Europe.



La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a provoqué l’exode de millions de réfugiés ukrainiens dans les pays de l’OCDE. L’Allemagne et la Pologne comptent le plus grand nombre de réfugiés venus d’Ukraine en termes absolus, tandis que l’Estonie, la République tchèque et la Lituanie en accueillent le plus grand nombre en pourcentage de leur population.



« L’immigration à caractère permanent et les demandes d’asile dans les pays de l’OCDE ont atteint des niveaux inédits l’année dernière, sous l’effet de l’intensification des migrations pour raisons humanitaires et de l’immigration régulée de travailleurs, accompagnés des membres de leur famille. En raison principalement des tensions sur les marchés du travail et des pénuries importantes de main-d’œuvre et de compétences dans de nombreuses économies de l’OCDE, les résultats des immigrés sur le marché du travail sont aussi les meilleurs jamais enregistrés, les nouvelles entrées de travailleurs étrangers et le taux d’emploi des immigrés ayant tous deux augmenté », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann. « Parmi les immigrés, les taux d’emploi des hommes et des femmes ont progressé, mais les mères immigrées restent confrontées à des difficultés spécifiques. Des mesures spéciales contribueraient à stimuler leur taux d’activité, par exemple en facilitant un accès rapide aux services de garde d’enfants ».



L'intégration et les perspectives des immigrés sur le marché du travail se sont améliorées, dans un contexte de tensions sur les marchés du travail de l’OCDE. Le taux d’emploi des immigrés a atteint 72.3 % dans les pays de l’OCDE en 2022, rattrapant presque celui de la population née dans le pays. Parmi les immigrés, les taux d’emploi ont augmenté à la fois pour les hommes et pour les femmes.



La hausse des nouvelles entrées de travailleurs étrangers et du taux d’emploi des immigrés est liée à des pénuries généralisées de main-d’œuvre et de compétences dans les pays de l’OCDE. L’immigration de travail figure donc en bonne place parmi les priorités des pouvoirs publics. Plusieurs pays, dont l’Allemagne, l’Australie et l’Espagne, prévoient de modifier en profondeur les cadres juridiques applicables.



L’édition de cette année des Perspectives consacre un volet spécial aux difficultés que rencontrent les femmes immigrées. Dans la plupart des pays de l’OCDE, l’écart de taux d’emploi entre les genres est deux fois plus marqué chez les immigrés que chez les personnes nées dans le pays. Les mères immigrées sont largement pénalisées sur le marché du travail, par rapport à la fois aux femmes immigrées sans enfant et aux mères nées dans le pays. En moyenne dans l’OCDE, l’écart de taux d’emploi entre les mères immigrées et les mères nées dans le pays s’élève à 20 points de pourcentage.



Il y a beaucoup à gagner à tenir compte de la dimension de genre dans les stratégies d’intégration des immigrés. Dans les pays de l’OCDE, si l’écart de taux d’emploi entre les genres qui est observé chez les immigrés était ramené au niveau de celui observé chez les personnes nées dans le pays, 5.8 millions de femmes immigrées supplémentaires seraient pourvues d'un emploi.



