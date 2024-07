Il est essentiel de renforcer les PME et les entrepreneurs pour bâtir une économie solide et résiliente

28/06/2023 - Les ministres chargés des petites et moyennes entreprises (PME) et de l'entrepreneuriat ont approuvé une nouvelle Déclaration de l'OCDE visant à renforcer les politiques en faveur des entreprises nouvelles et petites, en leur donnant les moyens de tirer pleinement parti de leur potentiel dans le cadre d’efforts plus vastes destinés à bâtir une économie mondiale plus résiliente, plus écologique et davantage tournée vers le numérique.

Les PME restent sous pression en raison des effets conjugués de l’incertitude économique résultant de la guerre d’agression que la Russie poursuit contre l’Ukraine, des effets persistants de la pandémie de COVID-19 et d’autres tensions géopolitiques qui pèsent lourdement sur les PME et les entrepreneurs, lesquels représentent 99 % de l’ensemble des entreprises et emploient les deux tiers des travailleurs du secteur privé. Les aides publiques temporaires ont joué un rôle essentiel dans la protection des moyens de subsistance des entrepreneurs et des salariés des PME. Toutefois, alors que les conditions monétaires se durcissent et que les mesures de soutien budgétaire prennent fin, le nombre de faillites augmente et les PME se retrouvent à nouveau en danger.

L'édition 2023 des Perspectives de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat montre que de nombreuses PME peinent à recruter sur un marché du travail tendu et doivent faire face à des niveaux d’endettement plus élevés qu’avant la pandémie. Les difficultés de financement pour des investissements indispensables pourraient avoir de lourdes conséquences sur la reprise écologique et numérique, illustrant d’autant plus l’importance de la nouvelle Recommandation de l’OCDE sur le financement des PME pour débloquer de nouveaux types de financement - y compris capital-risque, financement participatif et autres sources de capitaux d’investissement.

« Les PME et les entrepreneurs représentent des moteurs essentiels de l’économie, de la croissance et de l’innovation », a déclaré M. Mathias Cormann, Secrétaire général de l’OCDE. « Pour les aider à saisir toutes les opportunités tout en affrontant plus efficacement les nombreux défis qui les attendent, les gouvernements doivent soutenir des politiques qui renforcent leur résilience face aux chocs, tirent parti du potentiel inexploité des entrepreneurs en puissance et offrent un cadre propice à l’optimisation de leurs contributions. »