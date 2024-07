L’OCDE renforce son soutien à l’Ukraine en lançant un programme-pays sur quatre ans

07/06/2023 - L’OCDE et le gouvernement ukrainien ont lancé aujourd’hui un programme-pays d’une durée de quatre ans qui viendra étayer le programme de l’Ukraine en matière de réformes, de redressement et de reconstruction et qui aidera le pays à progresser sur la voie de l’adhésion à l’OCDE et à l’Union européenne (UE) à laquelle il aspire.





Le Programme-pays a été signé lors de la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres (RCM) par le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, à Paris, et par le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, qui s’est joint à la RCM par vidéoconférence, à Kyiv.





« Depuis sa dernière RCM, l’OCDE continue d’approfondir et de renforcer sa coopération avec l’Ukraine. Nous avons élargi nos activités de soutien en faveur du programme de réformes de l’Ukraine, apporté des contributions à son plan national de redressement et de développement, et œuvré en étroite collaboration avec les partenaires internationaux pour coordonner nos efforts de soutien », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann. « Le Programme-pays que nous avons signé aujourd’hui a été élaboré en coopération étroite avec le gouvernement ukrainien, dont il tient compte des priorités, mettant l’accent sur le renforcement des institutions et de la gouvernance, la poursuite de la lutte contre la corruption, l’attraction d’investissements du secteur privé, et l’établissement des bases nécessaires pour assurer le bien-être durable de la population ukrainienne et lui offrir des débouchés à long terme. Ce programme-pays aidera l’Ukraine à mieux se conformer aux normes de l’OCDE et à ses bonnes pratiques en matière d’action publique, et, in fine, facilitera également son adhésion à l’UE. La mise en œuvre du Programme-pays pour l’Ukraine sera coordonnée sur le terrain, à Kyiv, par notre équipe chargée de cette tâche au sein du Bureau de liaison OCDE-Ukraine, que nous avons ouvert en 2023 et qui est dirigé par Rosaria Puglisi ».





« Le lancement du Programme-pays de l’OCDE pour l’Ukraine marque un jalon dans la coopération qui nous lie depuis longtemps, ainsi qu’un engagement à mutualiser nos travaux dans le respect de nos valeurs communes que constituent la démocratie, l’état de droit et l’économie de marché ouverte », a indiqué le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal. « Nous nous félicitons du soutien collectif des Membres de l’OCDE et ne demandons qu’à appuyer la mise en œuvre de ce programme-pays pour démontrer notre détermination à réformer l’action publique conformément aux bonnes pratiques internationales ».





Le Conseil de l’OCDE a condamné la guerre d’agression menée par la Russie dans les heures qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine, en exprimant sa solidarité sans faille avec cette dernière et son soutien catégorique à son égard.





Depuis lors, l’OCDE continue, pour autant que la situation de guerre le permette, de collaborer avec l’Ukraine dans toute une série de domaines relevant de l’action publique, parmi lesquels la lutte contre la corruption, la fiscalité et la réforme de l’administration publique. Elle a en outre aidé les pays Membres à répondre aux besoins des réfugiés ukrainiens, et œuvré en faveur de la continuité de l’éducation et de l’accès à des offres sur le marché du travail pour les personnes déplacées par la guerre. En plus de la pérennisation et de l’extension des activités bilatérales qu’elle mène avec l’Ukraine, l’Organisation participe activement à la coordination du soutien international dont bénéficie l’Ukraine avec les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux du pays.





En octobre 2022, le Conseil de l’OCDE a reconnu l’Ukraine comme Membre potentiel de l’Organisation et engagé avec elle un premier dialogue en vue de son adhésion, en réponse à une demande de son gouvernement. L’Organisation a créé, tout d’abord depuis Paris, un nouveau bureau spécifique de liaison OCDE-Ukraine, dont les locaux sont hébergés au sein de l’Ambassade de la République slovaque en Ukraine, à Kyiv, et qui est devenu opérationnel le 1er mars 2023.





Le Conseil de l’OCDE a invité l’Ukraine à s’engager dans un programme-pays pour structurer davantage son dialogue avec l’Organisation. Les programmes-pays sont des instruments éprouvés de l’OCDE grâce auxquels les économies Partenaires peuvent tirer parti de l’expertise et des bonnes pratiques de l’OCDE, consolider leurs institutions, et renforcer leur capacité à mener à bien des réformes de l’action publique. Ce soutien sera vital pour aider l’Ukraine pendant la guerre, et veiller à ce que l’aide à la reconstruction soit utilisée au mieux pour promouvoir le développement économique et le bien-être des citoyens.





Le Programme-pays s’articule autour des priorités de l’Ukraine en matière de reconstruction et de redressement, tout en favorisant la réalisation de ses objectifs d’adhésion à l’OCDE et à l’UE. Il cible des enjeux structurels durables aussi fondamentaux que la politique et l’administration fiscales, la gouvernance d’entreprise, la gouvernance publique, l’intégrité et la lutte contre la corruption, la concurrence, et la politique environnementale. Il embrasse par ailleurs des défis qui doivent impérativement être relevés pour permettre la reconstruction du pays, comme ceux touchant à la politique d’infrastructures et à l’assistance aux personnes déplacées et aux réfugiés de retour. Le Programme-pays s’appuie sur les travaux antérieurs consacrés par l’OCDE aux secteurs de l’énergie et de l’agriculture en Ukraine. Il sera mis en œuvre en concertation étroite avec les autres partenaires internationaux, et en particulier dans le cadre de la Plateforme de coordination de l’aide financière à l’Ukraine, qui est pilotée par cette dernière, l’UE et les États-Unis, et à laquelle l’OCDE participe.





Le Programme-pays pour l’Ukraine est composé au total de 31 examens de politique et projets de renforcement des capacités, et il prévoit le passage de l’Ukraine au niveau supérieur de participation aux travaux de 24 organes de l’OCDE, ainsi que l’adhésion à plus de 70 instruments juridiques de l’Organisation au cours des quatre années pendant lesquelles il sera mis en œuvre.





