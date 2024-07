La sécurisation croissante de la technologie menace la coopération en matière de réponse aux crises mondiales - OCDE

16/03/2023 - Selon la nouvelle publication Science, technologie et innovation : Perspectives de l’OCDE 2023, les mesures prises récemment par la Chine, l’Union européenne et les États-Unis – qui, ensemble, représentent plus des deux tiers des dépenses mondiales de recherche et de développement (R-D) – pour réduire les dépendances technologiques internationales pourraient entraîner un affaiblissement des activités dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, à l’heure où la coopération internationale est plus que jamais nécessaire pour affronter les défis mondiaux.





Les données de collaboration issues des publications scientifiques laissent entrevoir les premiers signes d’un désengagement de la collaboration scientifique bilatérale de la part de la Chine et des États-Unis. Le co-autorat sino-américain a fortement diminué au cours des dernières années, du fait probablement des restrictions de déplacement liées à la pandémie et des refus de visas qui ont empêché les universitaires chinois de se rendre à l’étranger. Cette baisse – qui a débuté en 2020 et s’est accélérée en 2021 – s’observe avant tout dans les domaines de l’ingénierie et des sciences naturelles, qui sous-tendent les progrès des technologies de rupture et concentrent l’essentiel de la collaboration scientifique bilatérale entre la Chine et les États-Unis.





« La concurrence stratégique devrait être rapprochée de la gestion des problématiques et des crises mondiales », a indiqué Kerri-Ann Jones, Secrétaire générale adjointe de l’OCDE, lors de la présentation du rapport à la Commission européenne, à Bruxelles. « Si la quête de leadership a inévitablement impliqué l’adoption de mesures de protection des technologies contre les concurrents stratégiques, les activités de recherche et d’innovation sont aujourd’hui plus interconnectées que jamais à l’échelle internationale, via les flux commerciaux, l’accès aux matériaux critiques ou la course aux talents. Il importe que les pays de l’OCDE ciblent avec soin leurs mesures tout en maintenant les possibilités d’une coopération ambitieuse dans les domaines de la recherche et de l’innovation pour affronter les défis mondiaux actuels et à venir ».





L’ampleur des dépenses de R-D observée en Chine laisse à penser que le pays dispose de la masse critique pour innover à la frontière dans des domaines tels que l’intelligence artificielle ou le traitement des minéraux critiques.





Si les États-Unis restent au premier rang mondial des dépenses de R-D en valeur absolue, la Chine occupe la deuxième position. En outre, le nombre de chercheurs y a plus que triplé au cours des 20 dernières années. L’intensité de la R-D de la Chine (à savoir la part des dépenses de R-D dans le PIB) est passée de 1.71 % en 2010 à 2.45 % en 2021, ce qui place le pays devant l’UE (2.15 %) mais derrière les États-Unis (3.46 %). La Chine est aujourd’hui le leader mondial de certaines technologies, à l’instar de la 5G, et dans le peloton de tête pour d’autres, comme les batteries et les éoliennes.

