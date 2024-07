Costa Rica : il est essentiel de renforcer les finances publiques, la productivité et l’éducation pour assurer la poursuite des progrès économiques, selon l’OCDE

06/02/2023 - L’économie du Costa Rica a enregistré des progrès remarquables ces dernières années et elle affiche de bons résultats malgré les enjeux d’envergure mondiale auxquels elle est confrontée. D’après un nouveau rapport de l’OCDE, le pays devra, s’il veut préserver ses acquis et continuer de rehausser le niveau de vie, engager de nouvelles réformes pour renforcer les finances publiques, accroître la productivité et améliorer les résultats scolaires.

La dernière Étude économique de l’OCDE consacrée au Costa Rica montre que le niveau de vie de la population costaricienne a augmenté bien plus rapidement que la moyenne latino-américaine au cours des deux dernières décennies, le PIB par habitant ayant progressé de 60 %. Bien que la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ait des conséquences directes limitées sur le Costa Rica, celui-ci pâtit des effets indirects du conflit sur les échanges et l’inflation.

« Grâce aux résultats solides et durables obtenus à l’exportation ainsi qu’aux mesures budgétaires ciblées adoptées face à la pandémie de COVID-19, le Costa Rica a connu une reprise économique rapide », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann, lors de la présentation de l’Étude à San José, aux côtés du Président costaricien, M. Rodrigo Chaves. « La mise en œuvre de réformes structurelles visant à renforcer la concurrence, à améliorer la qualité de l'enseignement et à rendre le système fiscal plus équitable en supprimant progressivement les exonérations fiscales stimulera la croissance et aidera davantage de Costariciens à atteindre un niveau de vie plus élevé ».

Le Costa Rica a intégré l’OCDE en 2021, devenant ainsi le 38e pays membre de l’Organisation. Sa reprise économique vigoureuse a été favorisée par l’engagement des autorités en faveur des échanges, qui a été déterminant pour permettre au Costa Rica d’attirer l’investissement étranger, de diversifier ses exportations et de monter en gamme dans la chaîne de valeur mondiale. Le matériel médical, qui un secteur résilient à haute valeur ajoutée, représente désormais 35 % des exportations de biens.

D’après les prévisions figurant dans l’Étude, la croissance du PIB du Costa Rica devrait s’établir à 2.3 % en 2023, du fait du ralentissement de la croissance mondiale et de la forte inflation (dont le taux a culminé à 12.1 % en août), avant de se hisser à 3.7 % en 2024.

La situation budgétaire du Costa Rica s’est améliorée, sachant que le déficit global a été ramené à 5 % du PIB en 2021, en partie grâce au plafonnement de la hausse des dépenses prévu par la règle budgétaire du pays. Cela étant, avec une dette publique atteignant 70 % du PIB et des charges d’intérêt représentant plus de 5 % du PIB, il est primordial de respecter le plan budgétaire à moyen terme, qui prévoit une réduction progressive du déficit passant par une amélioration de l’efficience des dépenses et une augmentation des recettes fiscales. Il importe également de continuer à mettre en œuvre la règle budgétaire et de procéder à la création du conseil budgétaire indépendant.

Les autorités pourraient en outre élargir la base d’imposition et améliorer la structure fiscale. Le niveau des recettes fiscales est plus faible que dans la plupart des autres pays de l’OCDE, et les dépenses fiscales sont importantes, puisqu’elles représentaient 4 % du PIB en 2021. La suppression progressive des dispositions dérogatoires qui profitent en particulier aux contribuables aisés permettrait d’accroître les recettes sans relever les taux d’imposition. Diminuer le poids des cotisations de sécurité sociale dans le système fiscal serait un moyen de réduire le coût de l’emploi formel et de stimuler la création d’emplois formels dans un pays où environ 45 % des travailleurs occupent des emplois informels et où le taux de chômage global est élevé.

La faiblesse de la productivité et le vieillissement rapide de la main-d’œuvre pèseront tous deux à l’avenir sur la croissance. Le gouvernement a pris récemment des mesures audacieuses et bienvenues qui visent à favoriser la concurrence sur les marchés essentiels, tels que ceux du riz et des services professionnels. Les auteurs de l’Étude recommandent aux autorités de poursuivre les efforts engagés pour stimuler la concurrence, notamment en allégeant les contraintes réglementaires plus lourdes qui pèsent sur les entreprises, en abaissant les obstacles à l’entrée et en veillant à ce que l’autorité de la concurrence soit pleinement indépendante et dotée des ressources nécessaires. Il serait en outre utile, pour accroître la productivité, d’améliorer les infrastructures de transport en rénovant les routes et en réduisant les goulets d’étranglement.

L’économie du Costa Rica est constituée à la fois d’un secteur exportateur dynamique et d’un secteur orienté vers le marché intérieur et composé de petites entreprises locales incapables de tirer parti des possibilités offertes par l’intégration dans l’économie mondiale. Il est essentiel de mieux diffuser les fruits de l’intégration commerciale sur l’ensemble du territoire costaricien en créant des conditions qui permettent aux entreprises de prospérer. Le Costa Rica est à l’avant-garde de la protection de l’environnement et des énergies renouvelables, et peut mettre à profit la transition mondiale vers la neutralité des émissions de gaz à effet de serre pour accroître encore sa compétitivité.

Enfin, il conviendrait en priorité d’améliorer l’éducation, la formation et le taux d’activité des femmes pour renforcer la croissance et réduire à la fois les inégalités de revenu et les inégalités sociales. Le Costa Rica accorde une importance prioritaire à l’éducation et à la formation, auxquelles il consacre plus de 6.5 % du PIB, soit l’une des proportions les plus élevées des pays de l’OCDE. Il enregistre toutefois de moins bons résultats que les économies avancées. Les Costariciens sont trop nombreux à quitter prématurément le système éducatif sans avoir acquis les compétences requises pour occuper un emploi formel. Il est indispensable d’améliorer l’efficience et la qualité des dépenses publiques consacrées à l’éducation, notamment en mettant en place une meilleure gouvernance, pour que les progrès sociaux se poursuivent et que les inégalités soient réduites.

