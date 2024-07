La guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine continue de créer de sérieux vents contraires pour l’économie mondiale, selon OCDE

L’inflation devrait rester forte dans la zone OCDE, s’établissant à plus de 9 % cette année. Tandis que les effets du resserrement des politiques monétaires commenceront à se faire sentir, que les tensions découlant de la demande et des prix de l’énergie se dissiperont et que les coûts de transport et les délais de livraison continueront de se normaliser, l’inflation refluera progressivement à 6.6 % en 2023 puis à 5.1 % en 2024.





« L’économie mondiale est confrontée à de forts vents contraires. Nous sommes confrontés à une crise énergétique majeure et les risques restent orientés à la baisse, avec une croissance mondiale plus faible, une inflation élevée, une faible confiance et des niveaux d'incertitude élevés, ce qui rend très difficile la sortie de l'économie de cette crise et le retour à une reprise durable, » a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, lors de la présentation des Perspectives. « La fin de la guerre et une paix juste pour l'Ukraine seraient le moyen le plus efficace d'améliorer les perspectives économiques mondiales à l'heure actuelle. En attendant, il est important que les gouvernements déploient des mesures à court et moyen terme pour faire face à la crise, afin d'en atténuer l'impact à court terme tout en jetant les bases d'une reprise plus forte et durable. »





L’OCDE souligne qu’une incertitude considérable entoure les perspectives économiques. La croissance pourrait être plus faible que prévu si la hausse des prix de l’énergie se poursuit, ou si des perturbations des approvisionnements énergétiques affectent les marchés du gaz et de l’électricité en Europe et en Asie. La montée des taux d’intérêt à l’échelle mondiale pourrait accentuer les pressions exercées sur de nombreux ménages, entreprises et États par la charge du service de leur dette, compte tenu de son alourdissement. Les pays à faible revenu resteront particulièrement vulnérables face aux prix élevés des produits alimentaires et de l’énergie, tandis que le durcissement des conditions financières mondiales pourrait accentuer le risque d’aggravation de leurs problèmes de surendettement.





Dans ce contexte, les Perspectives présentent différentes mesures que les pouvoirs publics devraient adopter pour faire face à la crise. Une poursuite du resserrement de la politique monétaire s’impose dans la plupart des grandes économies avancées et dans de nombreuses économies de marché émergentes pour ancrer fermement les anticipations d’inflation et réduire l’inflation durablement.





Les aides budgétaires accordées pour amortir l’impact des coûts élevés de l’énergie devraient être de plus en plus temporaires et préserver les incitations à réduire la consommation d’énergie. Les mesures de soutien doivent être conçues de manière à réduire au minimum leur coût budgétaire et les cibler sur les ménages et les entreprises les plus vulnérables.





La gestion de la crise énergétique exigera des mesures de soutien plus décisives pour stimuler l’investissement dans les technologies propres, favoriser les gains d’efficacité énergétique, trouver d’autres sources d’approvisionnement et remettre en phase l’action publique avec les objectifs d’atténuation du changement climatique.





La crise du coût de la vie appelle également des réformes structurelles pouvant avoir un effet direct sur les revenus des ménages, atténuer les contraintes qui pèsent sur l’offre et faire baisser les prix. Dans cette optique, les gouvernements des différents pays devraient s’employer avant tout à améliorer le fonctionnement du système commercial international, renforcer la productivité, remédier aux écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail et rehausser les niveaux de vie.





Pour lire le rapport dans son intégralité et obtenir de plus amples informations, vous pouvez consulter les Perspectives économiques de l’OCDE en ligne. Les journalistes souhaitant obtenir des informations sont invités à contacter la Division des médias de l’OCDE (+33 1 45 24 97 00).