Luxembourg : une augmentation de la productivité et de l’offre de main-d’œuvre contribuerait à soutenir la croissance du PIB et le niveau de vie, selon l’OCDE

Le Luxembourg se caractérise par le PIB par habitant le plus élevé de l’OCDE, un bas niveau de chômage, un faible endettement public et d’amples actifs publics. Toutefois, la croissance du PIB par habitant ralentit, les gains de productivité sont faibles et, du fait du vieillissement de la population, les dépenses de retraite devraient sensiblement augmenter, ce qui pèsera sur les finances publiques.





Prendre des mesures destinées à allonger la vie active contribuerait à améliorer la viabilité de la croissance et des finances publiques. Sachant qu’un quart des hommes prennent leur retraite à 54 ans ou avant, et que le taux de dépendance des personnes âgées devrait plus que doubler d’ici à 2070 pour s’établir à plus de 56 % en l’absence de mesures nouvelles, l’Étude présente des recommandations de réformes visant à lier l’âge de la retraite à l’espérance de vie. Cela permettrait d’éviter que les nouvelles générations ne soient confrontées à une augmentation des impôts et à une diminution de leurs pensions.





Un accroissement de l’investissement du secteur privé dans la recherche-développement, qui est inférieur à l’investissement public et se traduit par des dépenses globales de R-D inférieures à la moyenne de l’OCDE en pourcentage du PIB, permettrait de stimuler la productivité et la croissance du PIB. Les pouvoirs publics pourraient s’employer plus activement à alléger les contraintes réglementaires pesantes, à assouplir les règles concernant l’obtention d’une autorisation pour les professions libérales et à aider les petites entreprises à adopter les technologies numériques. Améliorer les compétences des adultes en tenant mieux compte des besoins des employeurs permettrait également d’augmenter la productivité.





L’Étude souligne la nécessité d’accroître de toute urgence l’offre de logements pour faire face à la hausse rapide des prix de l’immobilier, qui ont grimpé de 9,7 % par an en moyenne au cours des cinq dernières années, contre 4,9 % en moyenne dans l’Union européenne. Elle salue la proposition du gouvernement de mettre en place des impôts nationaux sur les terrains non bâtis et les logements non utilisés, qui contribueront à lutter contre la rétention foncière.





Enfin, la transition vers une économie bas carbone offre l’occasion de soutenir une croissance plus forte et plus durable. Les progrès réalisés par le Luxembourg en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont faibli ces dernières années. La hausse des émissions imputables aux transports, qui est en partie liée à l’étalement urbain, a entraîné une augmentation des émissions totales depuis 2015. Il est important d’accélérer la progression vers zéro émission nette en gaz à effet de serre, comme le prévoit la Stratégie nationale à long terme en matière d’action climat à l’horizon 2050. Les politiques favorisant une meilleure efficacité énergétique des logements et la densification urbaine peuvent contribuer à réduire la consommation d’énergie et l’utilisation de la voiture. Les crédits d’impôt et les incitations financières en faveur des communes devraient encourager la construction de logements plus écologiques en conformité avec le Programme directeur d’aménagement du territoire. À moyen et à long terme, le Luxembourg devra continuer aussi à augmenter le prix du carbone pour envoyer des signaux clairs aux investisseurs et aider à atteindre son objectif de zéro émission nette en gaz à effet de serre.

