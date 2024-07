La guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine provoque des flux migratoires d’importance historique : Un soutien accru est nécessaire pour intégrer les réfugiés aujourd’hui et assurer leur retour éventuel à l’avenir

D’après le rapport, si le soutien initial apporté aux réfugiés ukrainiens a été essentiel, les pays doivent à l’avenir envisager des solutions ayant une « double intention » afin de permettre aux réfugiés d’accéder rapidement à des services d’aide à l’intégration et de renforcer leurs compétences sans pour autant empêcher leur retour éventuel en Ukraine une fois que la situation le permettra. Il est capital d’investir dans les compétences linguistiques des réfugiés pour faciliter leur entrée sur le marché du travail et leur intégration dans la société au sens large. Il importe aussi de veiller à ce que leurs acquis soient mieux évalués et reconnus, tout en leur proposant des solutions de logement abordables et durables.





Les flux d’immigration permanente dans les pays de l’OCDE se sont redressés de 22% en 2021 après une chute record enregistrée en 2020 du fait de la crise du COVID-19. Il ressort d’un nouveau rapport de l’OCDE que, d’après les données initiales, la progression des flux d’immigration permanente se poursuit en 2022. En 2021, les pays de l’OCDE ont accueilli 4.8 millions de nouveaux immigrés permanents, soit un chiffre encore inférieur de plus d’un demi-million à celui de 2019. Les États-Unis sont restés la première destination en 2021, ayant accueilli 834 000 personnes, soit 43 % de plus qu’en 2020. Le Canada a enregistré un nombre d’entrées record avec plus de 400 000 nouveaux immigrés permanents, soit plus du double du chiffre de 2020.





L’immigration pour raisons familiales, qui a augmenté de 40 % en 2021, est restée la principale catégorie d’entrée, plus de quatre nouveaux immigrés permanents sur dix ayant été admis à ce titre dans les pays de l’OCDE. L’immigration de travail dans les pays de l’OCDE, qui a rebondi de 45 % en 2021, a concerné 750 000 travailleurs, soit le niveau le plus élevé depuis plus d’une décennie. Cette augmentation s’explique en partie par les fortes hausses enregistrées au Canada, aux États-Unis, en Italie et au Royaume-Uni.





L’édition de cette année des Perspectives consacre également un volet spécial aux étudiants en mobilité internationale. En 2020, les étudiants en mobilité internationale inscrits dans les pays de l’OCDE étaient au nombre de 4.4 millions, représentant 10 % des effectifs de l’enseignement supérieur. Les États-Unis étaient la première destination (22 % de l’ensemble des étudiants en mobilité internationale), suivis du Royaume-Uni (13 %) et de l’Australie (10 %).





Les anciens étudiants en mobilité internationale sont nombreux à venir grossir les rangs des travailleurs immigrés. En effet, les permis d’études transformés en permis de travail représentaient environ la moitié des admissions de travailleurs en France et en Italie, et plus d’une sur trois au Japon. Aux États-Unis, les anciens titulaires d’un permis d'études (F1) comptaient pour 57 % des travailleurs très qualifiés bénéficiaires d’un visa de travail temporaire (H1B). Les étudiants en mobilité internationale constituent également une importante source de recettes dans de nombreux pays de l’OCDE. Dans l’ensemble de la zone OCDE, les recettes d’exportations directes en termes nominaux, générées par la mobilité internationale des étudiants, sont passées de plus de 50 milliards EUR en 2010 à plus de 110 milliards EUR en 2019.





Pour de plus amples informations, les journalistes sont invités à prendre contact avec Stefano Scarpetta, Directeur de la Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales (tél. : + 33 1 45 24 19 88), ou Jean-Christophe Dumont (tél. : + 33 1 45 24 92 43), Chef de la Division des migrations internationales de l’OCDE, ou avec la Division des médias de l’OCDE (tél. : + 33 1 45 24 97 00).





Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques conçues pour préserver les libertés individuelles et améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.