Selon les Perspectives économiques de l’OCDE, le monde va payer au prix fort la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine

Les nouvelles flambées des prix des denrées alimentaires et de l’énergie et la persistance des goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement sont les principaux facteurs à l’origine de l’inflation des prix à la consommation qui culmine à des niveaux plus élevés et s’y maintient plus longtemps que projeté auparavant. Dans certaines économies avancées, on s’attend désormais à ce que l’inflation atteigne des niveaux jamais vus depuis les années 1970. Les tensions sur les coûts devraient commencer à se modérer suite à l’impact de la hausse des taux d’intérêt qui fera sentir ses premiers effets courant 2023. Cela étant, il est encore projeté que l’inflation sous‑jacente reste supérieure ou égale aux fourchettes retenues comme objectif par les banques centrales dans un grand nombre d’économies avancées.





« Partout dans le monde, les pays subissent le renchérissement des matières premières qui s’ajoute aux tensions inflationnistes et pèse sur les revenus et les dépenses réels, ce qui bride la croissance », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann, durant la présentation des Perspectives économiques. « Ce ralentissement est directement attribuable à la guerre d’agression, infondée et injustifiable, menée par la Russie, qui provoque une baisse des revenus réels, un affaiblissement de la croissance et une détérioration des perspectives d’emploi dans le monde. » (Lire l'intégralité du discours en anglais).





L’incertitude entourant les perspectives est forte, caractérisée par la prédominance des risques à la baisse des projections. Nous ne savons ni combien de temps la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine va encore durer ni dans quelle mesure ce conflit peut encore empirer.





La situation de beaucoup de pays à faible revenu et d’économies de marché émergentes se détériorera encore plus sous l’effet de la flambée des prix de l’alimentation et de l’énergie, d’une décélération de la croissance de la demande sur leurs marchés extérieurs et d’éventuelles sorties de capitaux motivées par des hausses des taux d’intérêt dans les économies avancées.





De plus, la pandémie n’est pas encore terminée – des variants plus agressifs ou plus contagieux peuvent apparaître et la politique « zéro COVID » menée par la Chine va sans doute continuer de perturber les chaînes d'approvisionnement.





« Les Perspectives économiques sont peu réjouissantes et le monde paie déjà le prix de l’agression russe, » a déclaré la Cheffe économiste de l’OCDE, Mme Laurence Boone. « Les choix que feront les décideurs et les citoyens seront essentiels pour déterminer quel sera ce prix et comment ce fardeau sera partagé. En aucun cas, la famine ne devrait être le prix que le monde devrait avoir à payer ».