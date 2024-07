Déclaration du Secrétaire général de l'OCDE Mathias Cormann à l'occasion du décès de Donald Johnston

07/02/2022 - C'est avec une immense tristesse que mes collègues et moi avons appris le décès de l'Honorable Donald Johnston, Secrétaire général de l'OCDE de 1996 à 2006.





M. Johnston a apporté une vaste expérience à l'OCDE, en tant qu'éminent avocat, parlementaire et ministre dans son Canada natal.





Il a guidé l'Organisation à travers une période cruciale, élargissant le nombre de ses membres et renforçant sa réputation d'analyse factuelle de haute qualité et les normes les plus élevées en matière de conseils de politiques publiques.





Mes pensées et celles de tous à l'OCDE, en particulier de ceux qui ont eu le privilège de travailler sous sa direction calme, compétente et inspirante, accompagnent sa famille en ce triste moment.





L'honorable Donald Johnston a été membre du Parlement canadien de 1978 à 1988. Il a siégé au Cabinet, d'abord comme président du Conseil du Trésor, puis comme ministre d'État au Développement économique et régional, ministre des Sciences et de la Technologie, ministre de la Justice et procureur général du Canada.





M. Johnston a étudié les arts et le droit à l'Université McGill et a obtenu son diplôme de droit en 1958 en tant que médaillé d'or. En 1958-59, il étudie à l'Université de Grenoble grâce à une bourse.





Il a enseigné le droit fiscal à l'Université McGill de 1963 à 1976. Il a écrit de nombreux articles sur la fiscalité, le droit et les affaires publiques et est l'auteur de plusieurs livres dont un mémoire politique à succès.





Il a reçu la Légion d'honneur française pour ses services en tant que Secrétaire général de l'OCDE.

