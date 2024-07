Colombie : des réformes structurelles visant à renforcer la protection sociale, les finances publiques et la productivité permettraient de maximiser la vigueur et la qualité de la reprise

10/02/2022 - L’important soutien apporté par les pouvoirs publics pour protéger les ménages, les entreprises et les emplois a aidé la Colombie à bien gérer la pandémie de COVID-19 et à mettre son économie sur la voie d’une reprise vigoureuse, mais des défis restent à relever pour rendre la croissance durable, selon un nouveau rapport de l’OCDE.





Il sera essentiel d’élargir la protection sociale, d’améliorer la viabilité des finances publiques et d’accroître les gains de productivité pour stimuler la croissance, réduire la pauvreté et offrir à tous les Colombiens de meilleures perspectives.





La dernière Étude économique de l’OCDE sur la Colombie montre que l’ampleur du soutien budgétaire (représentant près de 5 % du PIB), conjuguée aux mesures de relance monétaire, a limité l’impact économique de la crise et permis au pays de renouer rapidement avec une trajectoire de croissance vigoureuse. Le taux de croissance du PIB colombien devrait s’établir à 5.5 % cette année, avant de tomber à 3.1 % en 2023.





« L’économie colombienne s’est remarquablement bien redressée et on s’attend désormais à ce qu’elle fasse partie des économies affichant la croissance la plus rapide en Amérique latine », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, en présentant l’Étude à Paris aux côtés du Président colombien, Iván Duque. « Les mesures énergiques et ciblées mises en œuvre par les autorités colombiennes pour faire face à la pandémie ont ouvert la voie à de nouvelles réformes structurelles visant à rendre la croissance durable et à s’assurer qu’aucun Colombien n’est laissé pour compte. »





Des recommandations concrètes pour lutter contre la pauvreté et l’emploi informel sont formulées dans l’Étude. Il est notamment préconisé de dissocier l’accès à la protection sociale du statut de travailleur formel ou informel en créant une pension de retraite universelle de base, conjuguée à un revenu minimum garanti qui s’appuierait sur les transferts monétaires aux ménages modestes déjà en place et les élargirait à d’autres catégories.





Par ailleurs, la charge du financement de la protection sociale devrait être transférée progressivement des cotisations salariales vers la fiscalité générale, allégeant les coûts de main-d’œuvre non salariaux. Ces réformes pourraient contribuer à favoriser la création d’emplois formels et élargiraient considérablement l’accès à la protection sociale, réduisant ainsi sensiblement la pauvreté et les disparités de revenu élevées en Colombie. À long terme, une telle réforme nécessiterait de lever des recettes fiscales supplémentaires représentant environ 1 % du PIB, d’après les calculs de l’OCDE.





Afin d’améliorer la viabilité des finances publiques, qui, comme dans d’autres pays de l’OCDE, ont été mises à rude épreuve par les mesures prises par les pouvoirs publics face à la pandémie, les auteurs de l’Étude suggèrent d’aller de l’avant dans les projets actuels visant à redresser la situation des finances publiques et à inverser la trajectoire de la dette publique. Les futures réformes budgétaires devront nécessairement passer par une augmentation des recettes fiscales, actuellement faibles, et par une amélioration du système fiscal.





Selon l’Étude, un renforcement de la concurrence, une réforme de la réglementation et une participation accrue aux échanges internationaux stimuleraient la productivité et la croissance. Une réglementation des marchés de produits plus propice à la concurrence et une réduction des obstacles administratifs pourraient favoriser l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché et le jeu de la concurrence, tandis qu’une réduction des obstacles aux échanges pourrait renforcer son intégration économique internationale.





