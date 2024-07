Conclusions politiques et résultats de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres

06/10/2021 - À l'issue de la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres qui a eu lieu cette semaine, les Ministres ont diffusé un document conjoint présentant leurs conclusions. Sous la Présidence des États-Unis et la Vice-présidence de la Corée et du Luxembourg, les Membres se sont réunis pour débattre du thème « Bâtir un avenir vert et inclusif autour de valeurs partagées ».





Lire la version finale des Conclusions politiques de la Réunion ministérielle.





La Réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) est, de toutes les manifestations de l’OCDE, celle qui se déroule au plus haut niveau, réunissant des ministres des Finances, de l’Économie, des Affaires étrangères, du Commerce et d’autres ministères des pays Membres et Partenaires de l’Organisation, ainsi que des représentants d'autres organisations internationales.





Au cours des deux journées de la Réunion, les Ministres se sont félicités :

- du Tableau de bord à l’appui d’une reprise économique post-COVID-19 forte, résiliente, verte et inclusive ;

- du Tableau de bord préliminaire élaboré dans le cadre du Programme international pour l’action face au changement climatique (IPAC) ;

- du Cadre d’action pour une gouvernance publique intégrant la problématique des genres ;

- et du Rapport sur la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil sur une politique intégrée de la santé mentale, des compétences et de l’emploi.





En outre, les Ministres ont adopté :

- la Vision d’avenir pour l’OCDE à l’occasion de son 60ème anniversaire ;

- la Stratégie de relations mondiales de l’OCDE ;

- la Recommandation du Conseil sur l’amélioration de l’accès aux données et de leur partage ;

- la Recommandation du Conseil sur la transparence et l’équité procédurale dans la mise en œuvre du droit de la concurrence ;

- la Recommandation en faveur d’une gouvernance réglementaire agile permettant de mettre l’innovation à profit ;

- et les Conclusions politiques de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2021.





Des informations plus détaillées et les documents de référence relatifs aux résultats et aux principaux thèmes de la Réunion seront accessibles sur le site web de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres à l’adresse : https://www.oecd.org/fr/rcm/.





D'autres documents de référence sont accessibles sur la plateforme de l’OCDE :

Principes de l’OCDE sur l’intelligence artificielle

Plateforme de l’OCDE sur la reprise post-COVID‑19

Cadre inclusif OCDE-G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices

Programme international de l’OCDE pour l’action face au changement climatique (IPAC)

