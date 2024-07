Le Comité d'aide au développement de l'OCDE s'engage à aligner la coopération pour le développement sur les objectifs de l'Accord de Paris

27/10/2021 - Les membres du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE ont publié aujourd'hui une déclaration commune en amont de la COP26 dans laquelle ils s'engagent à aligner l'aide publique au développement (APD), qui s'élevait à 161 milliards USD en 2020, sur les objectifs de l'Accord de Paris sur le changement climatique.





La Déclaration stipule : « En tant que gardiens de la gouvernance de l'APD, nous nous engageons à aligner notre APD sur les objectifs de l'Accord de Paris. Les impacts climatiques et environnementaux doivent être pris en compte dans toutes les dépenses d'APD, y compris dans les secteurs qui ne sont pas traditionnellement associés au climat et à l'environnement. L'alignement sur l'Accord de Paris reconnaîtra les circonstances uniques des pays partenaires et les soutiendra sur les chemins qu’ils décident d’emprunter vers un développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique, ainsi que vers une transition « zéro émission », tout en minimisant le risque de créer des actifs échoués. »





Cette déclaration :





1. accorde la priorité aux besoins d'adaptation des pays en développement, notamment des pays les moins avancés (PMA) et des petits États insulaires en développement (PEID). Elle s'engage à :

accroître le financement de leur adaptation réduire les obstacles à l'accès au financement, en particulier pour les PEID.



2. s'engage à soutenir les plans des pays partenaires pour des transitions justes et équitables vers la neutralité carbone :

à travers l’accord des membres du CAD à mettre fin à toute nouvelle APD pour la production internationale d'électricité par des centrales thermiques à charbon conventionnelles d'ici à la fin de 2021 en développant une approche sur la meilleure façon d'utiliser l'APD pour aider les pays en voie de développement dans leur transition « zéro émission » en donnant la priorité au soutien des technologies qui accélèrent la progression vers des systèmes énergétiques à zéro émission.



3. reconnaît l’impossibilité de réduire la pauvreté et ne laisser personne de côté à moins de s’attaquer également au changement climatique. Elle s'engage à :

ce que les membres soient plus transparents dans leurs rapports sur le financement du climat, en particulier par l'APD, d'ici à la fin de 2022 appliquer plus systématiquement les principes de l'efficacité du développement (appropriation par les pays ; orientation vers les résultats ; transparence et redevabilité entre partenaires ; partenariats inclusifs) dans l'ensemble de notre coopération au développement, en particulier pour le climat et l'environnement.



4. reconnaît la nécessité de mobiliser davantage de financements provenant de sources diverses (y compris du secteur privé) et d'encourager l'innovation. Elle s'engage à :

soutenir les partenaires, dans la mesure du possible, dans le financement d’idées nouvelles risquées mais potentiellement transformatrices promouvoir l'innovation et le bon fonctionnement des marchés pour accroître l'accès aux énergies durables, propres et renouvelables.



Susanna Moorehead, Présidente du CAD, a déclaré : « Les pays en développement ont besoin de visibilité et d'une voix à la COP26. Aujourd’hui déjà, le changement climatique aggrave la difficulté qu’ont les femmes et les hommes des PMA et des PEID dans la pauvreté de nourrir leurs enfants et gagner leur vie. Nous ne parviendrons pas à réduire la pauvreté et ne laisser personne de côté sans nous attaquer également au changement climatique, et sans aider les pays pauvres à s'adapter. C'est ce que le CAD a convenu de faire dans cette déclaration historique. »





Secrétaire général de l’OCDE M. Mathias Cormann, a déclaré : « C’est une déclaration historique, qui harmonise la coopération au développement avec les objectifs importants de l'Accord de Paris. Elle montre l’engagement de l'OCDE pour répondre aux besoins et aux défis des pays en développement. Elle illustre également le leadership exceptionnel du CAD dans la production de politiques publiques qui favorisent l’amélioration des résultats en matière de développement mondial. La déclaration montre l'importance des nouveaux engagements des donateurs pour augmenter le financement public pour le climat dès l'an prochain, et qu'il faut davantage de financements de toutes natures. »



Lire l'intégralité de la déclaration du CAD.

Le CAD est un comité de l'OCDE qui sert de forum à 30 donneurs et organismes observateurs pour convenir de principes, règles et autres normes internationales en matière de coopération pour le développement.

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques conçues pour préserver les libertés individuelles et améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.