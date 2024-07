Accord conclu à l'OCDE pour mettre fin à l’octroi de crédits à l’exportation pour les centrales électriques conventionnelles au charbon

22/10/2021 - Afin de contribuer à l’effort commun pour faire face au changement climatique et dans le contexte de la prochaine COP26, les Participants à l'Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public sont convenus de mettre fin à leur soutien aux centrales électriques conventionnelles au charbon.





Plus précisément, cette interdiction s'appliquera aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et à l'aide liée pour :

les nouvelles centrales électriques conventionnelles au charbon non équipées d’installations opérationnelles de capture, d’utilisation et de stockage de carbone (CUSC); et

les centrales au charbon existantes, à moins que l'objectif de l'équipement fourni ne soit la réduction de la pollution ou du CO 2 et que cet équipement ne prolonge pas la durée de vie utile ou la capacité de la centrale, ou à moins qu’il ne s’agisse d’une rénovation pour y installer des équipements CUSC.

Cette interdiction entrera en vigueur une fois que tous les Participants auront terminé leurs procédures de décision internes, ce qui est prévu avant fin octobre 2021. Les Participants à l’Arrangement sont l’Australie, le Canada, l’Union européenne, la Corée, les États Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Suisse et la Turquie.





Les journalistes sont priés d’adresser leurs demandes à Lawrence Speer (+33 1 45 24 79 70) à la Division des médias de l’OCDE (+33 1 45 24 97 00).





Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques conçues pour préserver les libertés individuelles et améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.