La surcapacité persistante pourrait provoquer de brusques ralentissements lorsque la demande d’acier fléchit, selon le comité de l’acier de l’OCDE

24/09/2021 – Le comité de l’acier de l’OCDE s’est réuni cette semaine pour discuter des conditions du marché sidérurgique dans l’industrie.

Lire la Déclaration du Président du comité de l’acier, M. Ulf Zumkley.

Le Comité de l'acier de l'OCDE compte 25 membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et UE).

En outre, cinq associés (Brésil, Kazakhstan, Roumanie, Russie et Ukraine) et sept participants (Afrique du Sud, Argentine, Bulgarie, Égypte, Inde, Malaisie et Taipei chinois) apportent leur point de vue aux travaux du Comité. Un certain nombre d'autres économies participent également à certaines réunions du Comité de l'acier en tant qu'invités.

