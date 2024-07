Selon l’OCDE, l’Irlande doit améliorer au plus vite le monde du travail au profit des personnes handicapées

22/09/2021 - L’Irlande devrait mieux mobiliser les employeurs pour accroître l’embauche de personnes handicapées et leur maintien dans l’emploi, tout en améliorant les régimes de prestations d’invalidité, selon un nouveau rapport de l’OCDE.





Dans sa publication intitulée Disability, work and inclusion in Ireland: Engaging and supporting employers, l’OCDE indique que la pandémie de COVID-19 et ses conséquences rendent la nécessité d’agir plus importante que jamais. Le risque est grand de voir la situation des personnes handicapées sur le marché du travail se détériorer encore, comme cela s’est vu au lendemain de la crise financière mondiale.





En Irlande, seule une personne handicapée sur trois occupe un emploi, soit l’un des taux les plus faibles d’Europe et de l’OCDE. Les personnes handicapées exercent deux fois moins souvent un emploi que les non-handicapés. Parallèlement, plus d’un Irlandais adulte sur dix perçoit une pension d’invalidité, y compris de nombreux jeunes, soit l’une des plus fortes proportions dans les pays de l’OCDE. Selon certaines données, nombreux sont ceux qui voudraient travailler et en seraient capables si des mesures de soutien adaptées étaient en place.





Le rapport montre que la mobilisation des employeurs revêt une importance décisive pour améliorer le monde du travail au profit des personnes handicapées. Si la politique de l’emploi des personnes handicapées s’est améliorée ces dix dernières années en Irlande, les réformes n’ont pas produit les résultats escomptés. Il est fondamental de battre en brèche les idées fausses et les discriminations et de faire mieux connaître les mesures de soutien et les aides disponibles. Or, la structure du dialogue avec les employeurs demeure insuffisamment développée en Irlande. Le rapport met également en lumière l’importance de disposer de services largement accessibles et bien dotés en ressources, proposés à la fois par Intreo (le service public de l’emploi en Irlande) et par les prestataires de formation continue. En outre, les employeurs peuvent tirer parti des opportunités nouvelles qui s’offrent aux personnes handicapées avec la montée en puissance du télétravail et des technologies d’assistance.





Afin d’insérer un plus grand nombre de personnes handicapées sur le marché du travail, le rapport formule les recommandations suivantes à l’attention des autorités irlandaises :





Élargir les services traditionnels d’Intreo aux personnes handicapées. Il faudrait que le service public de l’emploi prenne les devants et se rapproche des bénéficiaires d’une allocation de handicap (Disability Allowance), d’une pension d’invalidité (Invalidity Pension) et de prestations de maladie (Illness Benfits) pour leur proposer des programmes pour l’emploi qui se sont avérés efficaces.

Il faudrait que le service public de l’emploi prenne les devants et se rapproche des bénéficiaires d’une allocation de handicap (Disability Allowance), d’une pension d’invalidité (Invalidity Pension) et de prestations de maladie (Illness Benfits) pour leur proposer des programmes pour l’emploi qui se sont avérés efficaces. Renforcer la structure du dialogue avec les employeurs . Le gouvernement irlandais pourrait créer un service spécialement dédié aux employeurs au sein d’Intreo, auquel ces derniers pourraient accéder facilement et gratuitement. Ce nouveau service devrait proposer une palette complète de mesures de soutien leur étant destinées.

. Le gouvernement irlandais pourrait créer un service spécialement dédié aux employeurs au sein d’Intreo, auquel ces derniers pourraient accéder facilement et gratuitement. Ce nouveau service devrait proposer une palette complète de mesures de soutien leur étant destinées. Promouvoir les dispositifs de recrutement et d’emploi existants. Trop peu d’employeurs et de personnes handicapées ont connaissance des dispositifs en place ayant vocation à stimuler l’emploi des personnes handicapées, comme le dispositif de subvention salariale (Wage Subsidy Scheme).

Trop peu d’employeurs et de personnes handicapées ont connaissance des dispositifs en place ayant vocation à stimuler l’emploi des personnes handicapées, comme le dispositif de subvention salariale (Wage Subsidy Scheme). Intervenir immédiatement dès qu’une personne est admise à un régime d’invalidité. Intervenir en amont est primordial pour l’insertion sur le marché du travail. Les autorités devraient envisager d’imposer des obligations d’activité aux bénéficiaires de prestations d’invalidité, en fonction de leur capacité de travail partielle.

Afin de pérenniser l’emploi des personnes handicapées dans l’ensemble des régions d'Irlande, le rapport formule les recommandations suivantes à l’attention des autorités irlandaises :





Amener les employeurs à s’adapter à leur personnel. Des aménagements de travail devraient être largement offerts à l’ensemble de la main-d'œuvre, y compris aux personnes handicapées. L’Irlande pourrait instituer un droit légal à la flexibilité du temps de travail, à la réduction du temps de travail et au télétravail, en s’appuyant sur les expériences positives observées pendant la pandémie de COVID-19.

Des aménagements de travail devraient être largement offerts à l’ensemble de la main-d'œuvre, y compris aux personnes handicapées. L’Irlande pourrait instituer un droit légal à la flexibilité du temps de travail, à la réduction du temps de travail et au télétravail, en s’appuyant sur les expériences positives observées pendant la pandémie de COVID-19. Faire que la formation continue soit plus inclusive. Les autorités irlandaises devraient venir en aide aux personnes en formation potentiellement plus difficiles à atteindre et leur proposer une orientation professionnelle, et aider également les employeurs à favoriser la montée en compétences de l’ensemble de leur personnel. Une plus forte inclusivité de la formation continue sera décisive pour exploiter les possibilités qu’offre le numérique.

Les autorités irlandaises devraient venir en aide aux personnes en formation potentiellement plus difficiles à atteindre et leur proposer une orientation professionnelle, et aider également les employeurs à favoriser la montée en compétences de l’ensemble de leur personnel. Une plus forte inclusivité de la formation continue sera décisive pour exploiter les possibilités qu’offre le numérique. Mettre en place un congé de maladie et favoriser le retour au travail. Dans leur volonté de mettre en place un régime légal de congé maladie rémunéré en 2022, les autorités irlandaises devraient envisager un régime de portée générale, qui couvre l’ensemble des pathologies et tous les types d’emplois.





Consulter la publication Disability, work and inclusion in Ireland: Engaging and supporting employers (en anglais). Pour de plus amples informations sur ce rapport, les journalistes sont invités à contacter l’un de ses auteurs : Christopher Prinz (christopher.prinz@oecd.org; +33 1 45 24 94 83), Stefan Thewissen (stefan.thewissen@oecd.org; +33 1 85 55 47 82), Tilde Ussing (tilde.ussing@oecd.org; +33 1 85 55 45 73) et Cem Özgüzel (cem.ozguzel@oecd.org).

