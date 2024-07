Selon l’OCDE, la reprise économique mondiale se poursuit, mais demeure inégale

Dans son rapport, l’OCDE avertit que des efforts internationaux plus énergiques s’imposent pour fournir aux pays à faible revenu les ressources nécessaires afin qu’ils puissent vacciner leur population, dans leur propre intérêt comme dans celui de tous les pays du monde.





Des mesures de soutien macroéconomiques seront nécessaires aussi longtemps que les perspectives demeureront incertaines et que l’emploi ne se sera pas pleinement redressé, mais les pouvoirs publics sont invités à donner des orientations claires pour minimiser les risques à terme. Les banques centrales devraient communiquer clairement sur le calendrier probable des mesures de normalisation de la politique monétaire qui seront prises in fine et sur la marge de dépassement des objectifs d’inflation qui sera tolérée. Il est également indiqué dans le rapport de l’OCDE que les politiques budgétaires doivent demeurer souples et éviter un retrait prématuré des mesures de soutien, en s’inscrivant dans des cadres budgétaires à moyen terme crédibles et transparents, qui prévoient des marges de manœuvre pour renforcer l’investissement dans les infrastructures publiques.





Dans sa présentation des Perspectives économiques intermédiaires, aux côtés de la cheffe économiste Laurence Boone, le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann a déclaré : « Le monde connaît actuellement une reprise vigoureuse grâce aux mesures décisives qu’ont prises les gouvernements et les banques centrales au plus fort de la crise. Mais, comme nous l’avons constaté avec la distribution des vaccins, les progrès sont inégaux. Pour que la reprise soit soutenue et généralisée, il faut agir sur un certain nombre de fronts, du déploiement de programmes de vaccination efficaces dans tous les pays à des stratégies d’investissement public concertées pour préparer l’avenir ».





Pour sa part, Laurence Boone a indiqué : « Les politiques publiques ont permis d’amortir le choc et d’assurer une reprise vigoureuse. Il faut maintenant prévoir des budgets publics plus efficients, axés sur l’investissement dans le capital physique et humain, pour accompagner une normalisation sans heurt de la politique monétaire une fois la reprise fermement engagée ».

