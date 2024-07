Selon l’OCDE, les pouvoirs publics devraient chercher en priorité, dans l’après-COVID, à renforcer la résilience face aux crises et à reconquérir la confiance des citoyens

09/07/2021 - La pandémie de COVID-19 a prouvé l’aptitude des pouvoirs publics à faire face à une crise mondiale majeure avec un niveau extraordinaire de flexibilité, d’innovation et de détermination. Toutefois, d’après un nouveau rapport de l’OCDE, les données qui commencent à apparaître semblent montrer qu’il aurait été possible de renforcer considérablement la résilience en amont, et que de nombreuses actions peuvent avoir entamé la confiance des citoyens et limité la transparence des pouvoirs publics.

Selon le Panorama des administrations publiques 2021, l’un des principaux enseignements de la pandémie est que les administrations publiques vont devoir réagir aux crises à venir avec rapidité et à l’échelle requise, sans mettre en péril la confiance ni la transparence. « À l’avenir, nous devrons tout à la fois favoriser la reprise économique et éviter le déclin démocratique », indique Elsa Pilichowski, Directrice de la gouvernance publique de l’OCDE. « Renforcer la démocratie devra être l’une de nos priorités absolues ».

Les pays ont adopté des milliers de dispositions d’urgence, souvent selon des procédures accélérées. Un certain allègement des exigences habituelles est, certes, inévitable dans les situations d’urgence. Toutefois, il doit être limité en termes de durée et d’ampleur, afin de ne pas nuire à la perception qu’ont les citoyens de la compétence, de l’ouverture, de la transparence et de l’équité des pouvoirs publics.

Les pouvoirs publics devraient redoubler d’efforts dans trois domaines pour favoriser la confiance et la transparence et renforcer la démocratie :

Il est essentiel de lutter contre la mésinformation. Même si la pandémie a provoqué, en 2020, une hausse de la confiance à l’égard de la sphère publique, seuls 51 % des citoyens de la zone OCDE, en moyenne des pays pour lesquels on dispose de données, font confiance à leurs administrations publiques. Il existe un risque de rupture entre certains individus et groupes et les processus démocratiques traditionnels.

Il est crucial d’améliorer la représentation et la participation de manière équitable et transparente. Les pouvoirs publics doivent s’efforcer de promouvoir l’inclusion et la diversité et appuyer la représentation des jeunes, des femmes et des autres groupes de population sous-représentés dans la vie publique et dans les consultations sur l’action publique. Le rapport indique qu’affiner les pratiques de consultation et d’association pourrait permettre de renforcer la transparence et la confiance à l’égard des institutions publiques. Les pouvoirs publics doivent aussi instaurer des règles du jeu plus équitables en matière de lobbying. Moins de la moitié des pays ont instauré des exigences de transparence qui s’appliquent à la plupart des acteurs pratiquant régulièrement des activités de lobbying.

Renforcer la gouvernance doit être une priorité pour affronter les défis mondiaux tout en tirant parti des nouvelles technologies. En 2018, la moitié seulement des pays de l’OCDE étaient dotés d’une institution publique spécifique chargée de repérer les crises nouvelles, imprévues ou complexes. Pour pouvoir affronter l’avenir et préserver les fondements de la démocratie, les administrations publiques doivent se tenir prêtes à agir avec rapidité et à l’échelle requise, sans mettre en péril la confiance ni la transparence.

D’après le Panorama des administrations publiques 2021, les administrations publiques doivent aussi apprendre à mieux dépenser. Les pays de l’OCDE apportent un soutien considérable aux citoyens et aux entreprises pendant cette crise. Au mois de mars 2021, les mesures existantes ou annoncées représentaient environ 16.4 % du PIB pour les dépenses supplémentaires et les pertes de recettes, et jusqu’à 10.5 % du PIB pour les autres mesures de soutien. Les administrations publiques vont devoir réexaminer leurs dépenses pour gagner en efficience, s’assurer que les priorités définies correspondent aux besoins de la population et améliorer la qualité des services publics.

Cette septième édition du rapport biennal phare de l’OCDE sur la gouvernance publique propose des comparaisons entre pays membres et partenaires de l’Organisation dans des domaines tels que les finances publiques, l’emploi public, la budgétisation, la transformation numérique et la prestation des services publics. Ces données peuvent être mises à profit pour comparer les performances des administrations publiques, suivre les évolutions nationales et internationales et apprécier l’état d’avancement des réformes du secteur public. Consulter la version intégrale du rapport, (en anglais) ainsi que les notes par pays (France, en français ici).

Pour de plus amples informations, les journalistes sont invités à prendre contact avec Spencer Wilson, de la Division des médias de l’OCDE.

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui œuvre à promouvoir des politiques conçues pour préserver les libertés individuelles et améliorer le bien-être économique et social des citoyens dans le monde entier.