De meilleurs indicateurs du bien-être sont nécessaires pour assurer l’efficacité des politiques de l’enfance

01/07/2021 - L’amélioration du bien-être des enfants profite à la société tout entière et favorise la prospérité. Néanmoins, un nouveau rapport de l’OCDE montre que des données de meilleure qualité sur les besoins et le vécu des enfants sont nécessaires afin d’améliorer les politiques conçues pour les aider à s’épanouir.

Ce rapport, intitulé Measuring What Matters for Child Well-being and Policies (en anglais, un résumé en français est disponible ainsi qu'une synthèse politique) présente un nouveau cadre de mesure du bien-être des enfants, recense les principales lacunes en matière de données sur les enfants, et décrit comment les combler.

Fondé sur un examen des données de recherche sur le bien-être des enfants et son incidence sur leur devenir ultérieur, ce cadre s’articule autour d’un certain nombre de principes : le bien-être comporte de multiples dimensions, il est étroitement lié à l’environnement de l’enfant, et ses aspects fondamentaux évoluent à mesure que l’enfant grandit. Les indicateurs du bien-être doivent aussi tenir compte du point de vue des enfants et de leurs perspectives.

Il est essentiel de s’inscrire dans le cadre d’une approche multidimensionnelle compte tenu des interactions qui existent entre les difficultés ou les atouts dans différents domaines. Ainsi, le rapport évoque l’influence positive exercée par la maîtrise des émotions dans la petite enfance sur l’apprentissage et la qualité des liens d’amitié et des aptitudes sociales développés à mesure que les enfants grandissent.

Dans ce cadre, les différentes dimensions du bien-être des enfants (bien-être matériel, social, émotionnel, culturel et éducatif, mais aussi santé physique et développement cognitif) sont liées les unes aux autres. Le cadre vise également à rendre compte de la répartition des niveaux de bien-être entre les enfants, au moyen d'indicateurs reflétant le manque de perspectives et les disparités entre différents groupes d’enfants, par exemple en fonction du sexe, des conditions de vie ou de l’origine immigrée.

Le rapport définit un certain nombre de priorités pour la mesure du bien-être des enfants, notamment :

Les enfants ont-ils ce dont ils ont besoin ?

Sont-ils actifs et en bonne santé ?

Se sentent-ils en sécurité, respectés, considérés et heureux ?

Apprennent-ils et obtiennent-ils de bons résultats scolaires ?

Selon le rapport, en dépit des progrès accomplis, les données internationales comparables ont encore une portée limitée. Certains enfants, souvent les plus vulnérables, sont fréquemment absents ou difficiles à identifier dans les données existantes, tandis qu’on manque d’informations sur le bien-être des très jeunes enfants et sur les opinions des enfants quant à plusieurs aspects importants de leur vie.

Une action coordonnée des gouvernements, des organisations internationales et de la société dans son ensemble s’impose pour améliorer la disponibilité des données internationales sur les enfants. Il s’agit là d’une tâche considérable, qui nécessitera à la fois des investissements importants et un engagement à moyen et long terme.

Ce rapport a été préparé par le nouveau Centre de l’OCDE sur le bien-être, l’inclusion, la soutenabilité et l’égalité des chances (WISE). Il produit de nouvelles données et solutions pour améliorer le bien-être des individus et réduire les inégalités, et pour mieux comprendre les effets qu’ont les politiques et les activités des entreprises sur la vie des individus.

