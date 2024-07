L’OCDE accueille le Costa Rica comme 38e Membre de l’Organisation

25/05/2021 - Le Costa Rica est officiellement devenu aujourd'hui un Membre de l’OCDE, le 38e pays à rejoindre l’Organisation depuis sa création il y a 60 ans.





Le Costa Rica a mené à terme les procédures internes nécessaires à la ratification de la Convention relative à l’OCDE et a déposé son instrument d’adhésion. Cette étape constitue l'aboutissement d’un processus d'adhésion entamé en avril 2015.





Les pays Membres de l’OCDE ont officiellement invité le Costa Rica à rejoindre l’Organisation en mai 2020, à l'issue d'un processus d'adhésion qui a duré cinq ans, au cours duquel le pays a été l'objet d’examens techniques approfondis menés par 22 comités de l’OCDE, et a mis en place des réformes majeures visant à harmoniser sa législation, ses politiques et ses pratiques avec les normes de l’OCDE. Ces réformes portaient sur un large éventail de domaines de l'action publique, et ont inclus une refonte globale de la politique de la concurrence et de ses modalités d’application, une redéfinition du système national de statistiques, l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de corruption transnationale, et l’établissement d'un registre des actionnaires pour assurer la transparence fiscale.





Le Secrétaire général de l’OCDE, M. Angel Gurría, a salué cette nouvelle en déclarant : « Nous sommes ravis d'accueillir le Costa Rica dans la famille de l’OCDE à un moment où le multilatéralisme est plus important que jamais. Nous avons été impressionnés de voir que l’engagement à l'égard de l’adhésion à l’OCDE dont l’ensemble des partis politiques a fait preuve pendant le processus d'adhésion s’est maintenu au cours de la phase de ratification, en dépit de la pandémie. Cet engagement témoigne de l'importance de travailler ensemble pour concevoir et mettre en œuvre des politiques meilleures, et il ne fait aucun doute que le Costa Rica fera bientôt figure de nouvelle vitrine de l’OCDE dans la région », a-t-il poursuivi.





L’adhésion du Costa Rica portera le nombre de Membres de l’OCDE à 38. Le Costa Rica deviendra le quatrième pays membre de l’Organisation issu de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, après le Mexique, le Chili et la Colombie.

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques conçues pour améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.

