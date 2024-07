Les dépenses liées au COVID-19 ont contribué à hisser l’aide extérieure à un niveau sans précédent en 2020, mais l’effort doit être intensifié

13/04/2021 - Selon les données préliminaires collectées par l’OCDE, l’aide extérieure consentie par les donneurs publics, dopée par les dépenses additionnelles mobilisées en vue d’aider les pays en développement à faire face à la crise du COVID-19, a atteint son plus haut niveau en 2020, soit 161.2 milliards USD, ce qui représente une hausse de 3.5 % en termes réels par rapport à 2019.





D’après les premières estimations, sur le total de l’aide publique au développement (APD) fournie en 2020 par les membres du Comité d’aide au développement (CAD), les pays du CAD ont dépensé 12 milliards USD pour des activités liées au COVID-19. Selon une enquête de l’OCDE menée en avril et mai 2020, il s’est agi pour une part de dépenses nouvelles, mais également d’autres ressources issues de programmes de développement existants qui ont été réorientées. La plupart des fournisseurs ont assuré qu’ils n’interrompraient pas les programmes déjà en place.





L’APD totale a correspondu à environ 1 % du montant que les pays ont mobilisé l’année dernière pour des mesures de relance économique destinées au redressement de leurs propres sociétés face à la crise du COVID‑19. Pendant ce temps, le mécanisme mondial de distribution de vaccins COVAX demeure gravement sous-financé, a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Angel Gurría, au cours d’une présentation virtuelle sur les données de l’aide.





« A l’échelle mondiale, les gouvernements ont mis en place des mesures de relance liées au COVID‑19 équivalant à 16 000 milliards USD, et nous n’avons mobilisé que 1 % de ce montant pour aider les pays en développement à faire face à une crise sans précédent pour les générations actuelles », a ajouté M. Gurría. « Cette crise est un véritable test pour le multilatéralisme et le concept même d’aide extérieure. Nous devons déployer un effort beaucoup plus massif pour aider les pays en développement en matière de distribution de vaccins, de services hospitaliers, et pour soutenir le revenu et les moyens d’existence des populations des plus vulnérables afin d’assurer une reprise véritablement mondiale ».





L’aide extérieure a augmenté au cours d’une année qui a vu d’autres flux de revenus à destination des pays en développement – échanges, investissements directs étrangers et envois de fonds des travailleurs émigrés – diminuer en raison de la pandémie, et les ressources intérieures être de plus en plus mises sous tension. Au total, les financements privés extérieurs à destination des pays en développement ont chuté de 13 % en 2020, et le volume des échanges a reculé de 8.5 %. (Voir la publication de l’OCDE Perspectives mondiales du financement du développement durable 2021).





L’augmentation de l’APD en 2020 a toutefois également été affectée par la hausse des prêts consentis par certains donneurs. La part de l’APD bilatérale brute dispensée sous forme de prêts et de participations s’est élevée à 22 %, contre une part d’environ 17 % les années précédentes, le reste ayant pris la forme de dons.





L’APD totale en 2020 équivaut à 0.32 % du revenu national brut (RNB) combiné des donneurs du CAD, contre 0.30 % en 2019, ce qui reste néanmoins inférieur à l’objectif d’un ratio APD/RNB de 0.7 %. L’augmentation du ratio est due pour partie à la contraction du RNB de la plupart des pays du CAD. Six membres du CAD – Allemagne, Danemark, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni et Suède – ont atteint ou dépassé cet objectif de 0.7 %. Parmi les donneurs non membres du CAD, dont l’aide aux pays en développement n’est pas comprise dans l’APD totale, la Turquie a fourni une aide équivalant à 1.12 % de son RNB.





L’APD a augmenté dans 16 pays membres du CAD, certains d’entre eux ayant substantiellement accru leurs budgets pour aider les pays en développement à faire face à la pandémie. De fortes hausses ont été enregistrées dans les pays suivants : Allemagne, Canada, Finlande, France, Islande, Hongrie, Norvège, République slovaque, Suède et Suisse. L’APD a accusé un recul dans 13 pays, les baisses les plus marquées étant observées en Australie, en Corée, en Grèce, en Italie, au Luxembourg, au Portugal et au Royaume-Uni. Les donneurs du G7 ont fourni 76 % de l’APD totale, et la part du total apportée par les pays de l’UE membres du CAD s’est établie à 45 %. L’APD consentie par les institutions de l’UE a fait un bond de 25.4 % en termes réels, du fait qu’elles ont mobilisé des fonds additionnels au profit d’activités liées à la pandémie de COVID-19 et augmenté leurs prêts souverains de 136 % par rapport à 2019.





Selon l’enquête menée par l’OCDE, le soutien à court terme apporté pour aider à faire face à la crise du COVID-19 a été centré sur les systèmes de santé, l’aide humanitaire et la sécurité alimentaire. Les fournisseurs d’aide ont indiqué que, sur le moyen terme, ils s’emploieraient plus particulièrement à rendre les diagnostics et les vaccins accessibles aux pays démunis, et qu’ils apporteraient également un soutien pour remédier aux conséquences économiques et sociales de la pandémie.





« Au début de la pandémie, les donneurs du CAD avaient déclaré qu’ils s’efforceraient de protéger les volumes d’APD. Je suis reconnaissante et fière de constater qu’ils l’ont fait, et plus encore. Les pays donneurs ont intensifié leurs efforts pour aider les pays en développement à faire face aux retombées sanitaires et économiques de la pandémie alors même que leurs propres économies et leurs sociétés en subissaient également le contrecoup », a déclaré la Présidente du CAD, Mme Susanna Moorehead. « Les prochaines années seront difficiles et les financements que nous consentons doivent produire plus de résultats que jamais. Si nous voulons vraiment reconstruire pour un avenir meilleur et plus vert, nous devons nous concentrer sur les pays les plus vulnérables, et sur les personnes les plus vulnérables en leur sein, notamment les femmes et les filles ».





L’APD bilatérale destinée à l’Afrique et aux pays les moins avancés a augmenté de respectivement 4.1 % et 1.8 %. L’aide humanitaire a progressé de 6 %. Si l’on exclut l’aide consacrée à l’accueil des réfugiés dans les pays donneurs – qui a enregistré un recul de 9.5 % par rapport à 2019 pour s’établir à 9.0 milliards USD à mettre essentiellement sur le compte du Canada, de l’Islande et des Pays-Bas – l’APD a augmenté de 4.4 % en termes réels en 2020.





L’APD contribue à hauteur des deux tiers au financement extérieur apporté aux pays les moins avancés. L’OCDE assure également un suivi des apports consentis par des fournisseurs non membres du CAD et des fondations privées. Les données préliminaires que diffuse l’OCDE chaque année au mois d’avril sont complétées par la publication en fin d’année des données définitives, ventilées par destination géographique et sectorielle. (Voir la répartition de l’APD en 2019).





L’APD nette a suivi pour l’essentiel une progression régulière en termes de volume, partant d’un niveau tout juste inférieur à 40 milliards USD (aux prix de 2019) en 1960. Elle a plus que doublé en termes réels (hausse de 110 %) depuis 2000, date à laquelle ont été adoptés les Objectifs du Millénaire pour le développement, en dépit de l’impact de la crise de 2008 sur les économies des fournisseurs d’aide.

Le CAD est un comité de l’OCDE qui sert de forum à 30 donneurs et organismes observateurs.





L’APD est définie comme un flux de financement public destiné à promouvoir le développement économique et le bien-être des pays à revenu faible ou intermédiaire. L’APD nette est l’APD totale dépensée moins le remboursement du principal des prêts par les pays bénéficiaires.

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui œuvre à promouvoir des politiques conçues pour améliorer le bien-être économique et social des citoyens dans le monde entier.