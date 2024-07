María del Pilar Garrido Gonzalo est actuellement Directrice de la coopération pour le développement à l'OCDE.



Avant de rejoindre l'Organisation, Mme Garrido fut, entre mai 2018 et mai 2022, ministre de la Planification et de la Politique économique au Costa Rica, en charge du développement résilient au climat, de l'investissement public durable, de la réforme du secteur public et de la politique de coopération pour le développement. Elle a également occupé les fonctions de vice-ministre de la Planification et de la Politique économique, et de chef de cabinet et conseillère principale dans le secrétariat technique pour l'Agenda 2030.



Auparavant, elle a travaillé pendant 13 ans au niveau national sur des projets de coopération au développement durable menés localement au Costa Rica, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, ainsi que dans la région de l'Amérique latine, pour le PNUD, l'Union européenne et la Diputació de Barcelona.



Elle a également travaillé pour des ONG sur des partenariats multipartites pour le développement durable, en particulier avec le secteur privé et les organisations de la société civile.



Mme Garrido a la double nationalité espagnole et costaricienne. Elle est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'Université du Costa Rica, d'une maîtrise en économie du Trinity College et d'une maîtrise en sciences politiques, avec une spécialisation en gouvernance démocratique et en politique publique, de l'Université du Costa Rica.