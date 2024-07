Carsten Staur est le Président du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE.





M. Staur a été Ambassadeur et Représentant permanent du Danemark auprès de l’OCDE, à Paris, entre septembre 2018 et mars 2023, et a exercé précédemment les fonctions de Représentant permanent du Danemark auprès des Nations unies à Genève (de 2013 à 2018) et à New York (de 2007 à 2013).

Au cours de sa longue carrière dans le domaine du développement et de la diplomatie internationale, depuis son arrivée au ministère danois des Affaires étrangères en 1981, M. Staur a occupé les postes de Directeur de la planification et des politiques de développement du pays, d’Ambassadeur en Israël, de Sous-secrétaire aux Affaires administratives, de Sous-secrétaire d’État à la Coopération bilatérale pour le développement et, de 2001 à 2007, de Secrétaire d’État à la Coopération internationale pour le développement et de directeur de l’Agence danoise de développement international (DANIDA, Danish International Development Agency).

Ces dernières années, il a présidé les conseils d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), ainsi que le Comité de rédaction de la 32e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Il a également siégé à deux reprises au Conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM), ainsi qu'au Bureau du Conseil de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

M. Staur est titulaire d’un diplôme d’histoire et de littérature de l’université de Copenhague, et il est l’auteur d’un ouvrage intitulé Shared Responsibility. The United Nations in the Age of Globalization, paru en 2013 aux éditions McGill-Queens’s University Press, ainsi que de nombreux articles sur la coopération internationale et le développement.