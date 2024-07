Le Réseau du CAD sur l'évaluation du développement (EvalNet)

Le réseau du CAD sur l'évaluation du développement aide ses membres à améliorer les résultats de leur action en leur permettant de s’appuyer sur une base de données solide pour apprendre de l’expérience, élaborer leurs politiques et rendre compte de leurs résultats. Le réseau comprend les unités d'évaluation centrales et indépendantes des pays membres du CAD et collabore étroitement avec les unités d'évaluation des pays partenaires, des banques régionales de développement, de la Banque mondiale, du FMI, du PNUD et du groupe d'évaluation des Nations unies.

Le réseau se réunit en séance plénière tous les huit à neuf mois, avec des réunions de groupes de travail plus fréquentes. Il est dirigé par un président et deux vice-présidents (le bureau d'EvalNet) qui représentent le CAD. EvalNet collabore souvent avec les autres réseaux du CAD pour les soutenir en matière d'évaluation et partager ses dernières connaissances. EvalNet travaille également en étroite collaboration avec les pays partenaires, les associations d'évaluation et d'autres réseaux d'évaluation.