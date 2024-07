De nationalité italienne, Fabrizia Lapecorella a pris ses fonctions de Secrétaire générale adjointe de l’OCDE le 3 avril 2023. Les domaines d’activité relevant de sa compétence sont la politique et l’administration fiscales, les statistiques et les données, le développement et l'environnement, et elle assure par ailleurs la coordination du Forum inclusif sur les approches d’atténuation des émissions de carbone (FIAAEC) à l’échelle de l’OCDE.

Précédemment, de juin 2008 à novembre 2022, Mme Lapecorella a occupé les fonctions de Directrice générale des finances au ministère italien de l’Économie et des Finances. Elle était alors chargée de la politique fiscale, de la politique financière aux niveaux national, européen et international, de la gouvernance des services italiens des impôts, de la coordination de l’infrastructure informatique dont bénéficie l’administration fiscale italienne, et des services administratifs fournis au système italien de justice fiscale. Auparavant, elle avait occupé divers postes au ministère italien de l’Économie et des Finances.

Pendant toute l’année 2022, Mme Lapecorella a également exercé la fonction de présidente du Comité des affaires fiscales de l’OCDE, après avoir été membre de son bureau à partir de 2012 et Vice-Présidente du Comité entre 2017 et 2021. Elle a aussi été membre du Groupe de pilotage du Cadre inclusif OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de 2016 à 2022.

Mme Lapecorella est titulaire d’un diplôme en économie de l’Université de Bari ainsi que d’un doctorat en économie de l’Université d’York, et elle enseigne en outre les finances publiques à l’Université de Bari depuis 2004.