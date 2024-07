Monsieur l'Ambassadeur George Pagoulatos a pris ses fonctions de représentant permanent de la Grèce auprès de l'OCDE le 22 mai 2023.

Monsieur Pagoulatos est professeur de politique et d'économie européennes à l'École d'économie de l'Université d'économie et de commerce d'Athènes (depuis 2011), et est également professeur invité au Collège d'Europe, à Bruges (depuis 2006).

Il possède une vaste expérience en matière de conseil aux gouvernements et aux entreprises. Il a été directeur général de la Fondation hellénique pour la politique européenne et étrangère (ELIAMEP) (2019-2023) et conseiller pour les affaires européennes auprès du président de la République hellénique (2020-2023). Monsieur Pagoulatos a également été directeur de la stratégie au cabinet du Premier ministre et conseiller principal des deux Premiers ministres non politiques de la Grèce (2011-2012).

Il est membre du Conseil européen des relations internationales (ECFR) et a été membre du conseil d'administration du Centre de politique européenne (EPC) basé à Bruxelles (2015-20), membre du Haut Conseil de l'Institut universitaire européen (IUE) de Florence (2010-13) et président d'ECSA-Grèce (2013-14). Il a également été le représentant des citoyens pour la Grèce à la Conférence sur l'avenir de l'Europe (2021-22).

Auteur de plusieurs livres et de nombreux articles, il est chroniqueur régulier dans l'édition dominicale du principal journal centriste grec, Kathimerini depuis 2007. Son livre La Nouvelle Economie Politique de la Grèce : État, finances et croissance de l’après-guerre à l’UEM (Oxford St. Antony's Series, Palgrave Macmillan, 2003) a reçu le prix du meilleur livre en économie de l’Académie d’Athènes. Il est titulaire d'un diplôme de droit de l'université d'Athènes, d'une maîtrise en sociologie et d'un doctorat en politique de l'université d'Oxford, où il a bénéficié d'une bourse Rhodes.