معیارهای ارزیا یب بازنگری شده مفاهیم و اصول کاربردی

در این سند، روند بازبینی و اصلاح تعریفها و معیارهای ارزیابی سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) توسط شبکۀ ارزیابی توسعۀ کمیتۀ کمکهای توسعوی (DAC) در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ توضیح داده شده است. در این سند، تعریفهای اصلاحشده برای مرتبطبودن، مؤثریت، کارآیی، تأثیر و پایدار بودن ارائه گردیده و همچنان یک معیار جدید با عنوان «همراستایی» نیز اضافه شده است.
در این سند همچنان توضیح داده شده که چگونه میتوان این معیارها را بهگونهٔ دقیق به کار برد و چگونه این معیارها با وضعیت مداخلات (پروژهها/برنامهها) و نیازهای کاربران عیار شوند. این تعریفها و اصول اصلاحشده نتیجۀ مشورههای بینالمللی دربارۀ معیارها میباشد. همچنان در این سند بازبینی در مورد نحوۀ کاربُرد این معیارها در ارزیابیها نیز صورت گرفته است.
پس از انجام مشورهها، اعضای شبکۀ ارزیابی توسعه و کارشناسان بیرونی ارزیابی چندین پیشنویس از اصطلاحات را مرور کردهاند. تعریفهای اصلاحشده اکنون واضحتر اند و تحلیلی دقیقتر و کاملتر مطابق با اولویتهای کنونی پالیسیها، از جمله برابری، تساوی و همراستایی، ارائه میکنند.
این بازبینی پیچیدگی اصطلاحات را از میان برداشته است و این کار از طریق معرفی اهداف استفادهٔ مرتبط از معیارها و اصول راهنمای آن انجام شده است. پس از تصویب و پذیرش این سند، رهنمود تفصیلی دربارۀ تطبیق معیارها در یک سند جداگانه آماده خواهد شد.