Réforme structurelle

Ces dernières années ont été marquées par des chocs et des crises qui ont profondément modifié les sociétés et les économies. La croissance du PIB devrait rester inférieure à la tendance en 2023 et 2024, même si elle se redressera progressivement jusqu'en 2024 à mesure que l'inflation se modérera et que les revenus réels augmenteront. Objectif croissance 2023 présente les priorités en matière de réformes structurelles pour les pays de l'OCDE et les pays partenaires, qui peuvent contribuer à placer la croissance à long terme sur une trajectoire plus forte et plus durable.