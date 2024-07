L'OCDE publie chaque année quatre séries de projections macroéconomiques. Les deux Perspectives économiques (PE), qui sont publiées en mai-juin et en novembre-décembre, fournissent des projections pour toute une série de variables, notamment la production, l'emploi, les dépenses et recettes publiques et les prix, pour tous les pays membres, la zone euro et certains pays non membres, qui comprennent les pays du G20 qui ne sont pas membres de l'OCDE. Deux Perspectives économiques intermédiaires (PEI), généralement publiées en mars et en septembre, mettent à jour les projections annuelles du PIB et de l'inflation pour les pays du G20, l'OCDE, la zone euro et les agrégats mondiaux.

Les projections de l'OCDE couvrent l'année en cours, un an à l'avance et - dans les Perspectives de novembre - deux ans à l'avance.