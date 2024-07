Numérisation et environnement

Les travaux de l'OCDE mettent en lumière l'importance de prendre en compte les interactions entre les écosystèmes industriels et numériques lors de la conception des politiques industrielles, environnementales et d'innovation. Par exemple, une publication récente de l'OCDE offre une vue novatrice et holistique du secteur automobile et de son écosystème, basée sur une combinaison de données sur les chaînes d'approvisionnement, les dépôts de brevets, les transactions de fusions et acquisitions et les bilans d'entreprises. L'analyse de l'OCDE montre que la transition verte et numérique se développe dans l'écosystème automobile, comme en témoigne la forte augmentation des innovations liées aux véhicules autonomes, et que les jeunes entreprises numériques jouent un rôle essentiel dans l'émergence des technologies de véhicules autonomes et électriques.