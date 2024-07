Métriques pour l'innovation verte

Les responsables politiques et les administrations publiques s'intéressent de plus en plus à suivre les progrès de l'innovation environnementale. Cependant, de nombreux indicateurs utilisés pour quantifier l'innovation ne couvrent pas tous les secteurs et pays et ne sont pas nécessairement disponibles pour des catégories détaillées de domaines technologiques. Ces indicateurs classiques peuvent entraîner des coûts élevés de collecte de données, surtout lorsqu'ils sont réalisés à grande échelle. Ils ne considèrent que partiellement les innovations qui sont commercialisées et ne tiennent pas compte des innovations de rupture qui représentent des avancées substantielles dans leur domaine ou secteur respectifs. Ce problème est particulièrement pertinent pour l'innovation environnementale où une adoption rapide et à grande échelle est essentielle pour faire face aux crises du climat, de la perte de biodiversité et de la pollution. Pour combler cette lacune, l'OCDE a développé de nouveaux indicateurs tout au long du processus d'innovation, par exemple pour mesurer l'innovation commercialisée liée au changement climatique en utilisant les données de cession de brevets et pour mesurer l'innovation environnementale de rupture en utilisant les données sur le capital-risque.