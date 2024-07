Inclusion des personnes LGBTIQ+

Malgré une évolution vers une plus grande acceptation des personnes LGBTIQ+, la discrimination continue d'entraver l'égalité des chances dans de nombreux domaines de la vie sociale et économique, tels que l'éducation, l'emploi et la santé.

Par exemple, aux États-Unis, où un adulte sur dix s'identifie comme LGBTIQ+, une enquête représentative au niveau national recueillant des informations sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre met en évidence des disparités significatives, même après prise en compte des variables essentielles. Ces différences sont évidentes dans tous les sous-groupes de la population LGBTIQ+, mais sont particulièrement importantes pour les personnes transgenres et non binaires. Par exemple, les personnes transgenres et non binaires sont deux fois plus susceptibles de ne pas avoir de diplôme d'études secondaires et près de 90 % plus susceptibles de présenter des symptômes d'anxiété et de dépression.