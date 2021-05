Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2010 - notes pays sur la science et l'innovation

Le chapitre 3 des Perspectives STI 2010 de l'OCDE propose une description en matière de science et d’innovation de chacun des pays de l’OCDE, eu égard à sa situation nationale et aux enjeux de ses politiques publiques. Il décrit également la situation de certains pays non membres. Les graphiques permettent à chacun de visualiser certains de ses points forts et faibles par rapport au profil d’autres pays.

Cliquez sur un pays pour télécharger la note au format pdf.

Le recours à un ensemble uniformisé d’indicateurs n’empêche pas l’utilisation éventuelle d’autres indicateurs, quand certaines données nécessaires ne sont pas disponibles. Le lecteur trouvera d’autres précisions à cet égard dans cette annexe.

Le graphique en étoile est accompagné de graphiques propres à chaque pays qui mettent mieux en évidence les caractéristiques nationales et étayent les observations formulées sur leurs politiques.

Un résumé présentant les principales conclusions de l'ouvrage complet est disponible dans de nombreuses langues à l'adresse suivante : www.oecd.org/sti/perspectives.