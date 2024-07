Le contrôle de gestion dans les administrations publiques modernes

La présente publication a pour objet de servir de référence aux responsables des administrations publiques et des institutions supérieures de contrôle des finances publiques des pays d’Europe centrale et orientale (PECO) qui cherchent à édifier des structures de contrôle économiquement rationnelles et appropriées au fonctionnement de la démocratie en économie de marché. Elle a également pour objet de servir d’appui aux séminaires consacrés au contrôle de gestion, que le programme SIGMA continuera d’organiser au profit des administrations nationales et des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, à leur demande. Cet ouvrage est consacré au contrôle de gestion. Il se concentre sur un concept et un ensemble de pratiques qui sont, depuis quelques dizaines d’années, reconnus comme l’une des conditions essentielles de l’efficacité de la gestion dans les organismes relevant aussi bien du secteur public que du secteur privé. A mesure de la modernisation des pratiques de gestion dans le secteur public des PECO, les hauts responsables des ministères de tutelle, des ministères des finances et des institutions supérieures de contrôle s’efforcent de bâtir une "architecture" formée de systèmes et d’organismes de contrôle qui permette d’obtenir des résultats satisfaisants à un coût qui ne soit pas trop onéreux, en faisant par ailleurs progresser le processus de transition vers la démocratie et l’économie de marché. SIGMA estime que les idées rassemblées sous le vocable de contrôle de gestion contribueront utilement au dialogue entre ces trois différents groupes.