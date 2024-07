Le 5 juin 1947, le général George C. Marshall, alors secrétaire d'État des États-Unis, fit une proposition lors d'un discours à l'Université Harvard qui allait changer à jamais la structure du commerce et des paiements européens et conduire à un système mondial de coopération économique. L'offre contenait deux éléments : la promesse d'une aide à la relance européenne et la condition que les Européens coopèrent.