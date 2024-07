L'internationalisation des politiques options institutionnelles pour intégrer les aspects nationaux et internationaux des politiques

La présente publication est le résultat du Séminaire sur l’internationalisation des politiques que SIGMA a organisé en 1995 au Collège de l’Europe, à Natolin près de Varsovie. L’objet du séminaire était de permettre à de hauts responsables des pays d’Europe centrale et orientale d’examiner les conséquences de l’internationalisation des politiques pour les systèmes gouvernementaux et d’examiner les structures et les processus pour l’intégration des aspects nationaux et internationaux des politiques. En s’appuyant sur l’expérience des pays Membres de l’OCDE et de différentes "générations" de pays membres de l’Union européenne, le Séminaire a permis aux participants de comparer différents types de mécanismes de coordination et d’en tirer des conseils pratiques pour l’amélioration des systèmes d’élaboration des politiques.