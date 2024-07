Gestion et contrôle financier des agences publiques

Tous les États membres de l’UE et les pays d’Europe centrale et orientale utilisent des agences de diverses formes et tailles dans le cadre de leur système d’administration publique. Les formes juridiques varient considérablement d’un pays à l’autre selon la tradition juridique et le système d’administration. Les agences publiques, si elles sont correctement conçues et gérées, présentent un moyen de décentraliser l’administration publique, d’obtenir une plus grande transparence dans le fonctionnement du gouvernement et d’améliorer l’efficience et l’efficacité des prestations de service public aux usagers. Les agences peuvent ainsi servir à des fins bénéfiques économiquement et socialement, et sont en effet parfois employées comme tremplin vers des options plus radicales, par exemple la privatisation de services publics. Cependant, les agences peuvent également être exploitées à des fins en infraction des principes de bonne gouvernance et de gestion financière saine. Elles peuvent être source d’inefficacité, de dépenses non réglementées et dissimulées, de favoritisme politique et de corruption...