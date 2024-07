Formation des agents de la fonction publique dans le contexte de l'internationalisation

Les fonctionnaires de tous les pays sont confrontés à l’internationalisation croissante de la plupart des tâches qui incombent à une administration publique nationale. Beaucoup doivent tenir compte de législations supranationales et de normes internationales dans leurs activités quotidiennes. Beaucoup doivent se placer dans une perspective multilatérale et bilatérale pour servir les intérêts de leur pays. Le fait de travailler dans un cadre international est une réalité permanente pour les fonctionnaires, ce qui nécessite une adaptation des systèmes de gestion de la fonction publique. Or, lorsqu’un État prend une initiative qui modifie de manière fondamentale sa situation sur le plan international, par exemple lorsqu’il adhère à un organisme international et accepte de nouvelles obligations, il faut un investissement préparatoire important. L’adhésion à l’UE, qui a donné lieu à quatre "vagues" successives jusqu’à présent, est un processus d’internationalisation clairement défini qui montre bien les nouvelles compétences exigées des fonctionnaires dans la plupart des domaines, que ce soit pour l’investissement initial ou pour l’évolution continue des modes de gestion. La formation des fonctionnaires en prévision de l’adhésion à l’Union a été choisie comme justification de ce séminaire sur "La formation dans la perspective de l’internationalisation" afin de sensibiliser les pays participant au Programme SIGMA aux besoins de formation de caractère général et spécifique, alors qu’ils se préparent à respecter leurs obligations en vertu des accords européens.