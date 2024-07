Atteindre l'excellence dans le travail des institutions supérieures de contrôle

Ce document, qui s'interroge sur la façon d'atteindre l'excellence dans le processus de contrôle, découle d'un rapport sur le contrôle qualité des audits ainsi que d'un ensemble de directives consécutives sur la qualité des audits, tous deux préparés sur demande des Présidents des Institutions supérieures de contrôle (ISC) des pays de l'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte et la Turquie et de la Cour des comptes européenne. En raison de l'importance du sujet, SIGMA a préparé ce document en vue de le diffuser auprès d'un large public.